Çocuğunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddia edilen babanın davası

Adana'da, 6 yaşındaki oğlunu sulama kanalında boğmaya çalıştığı iddia edilen baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer K. ile avukatı katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da şikayetçi olarak katıldığı duruşmada babası tarafından sulama kanalında öldürülmek istendiği iddia edilen B.K'nin adli görüşme odasında adli görüşmeci nezaretinde olayla ilgili bilgisine başvuruldu.

Adli görüşmeci ve mahkeme başkanının olayla ilgili sorularını cevaplayan B.K, annesinin İstanbul'da, babasının cezaevinde olduğunu, kendisinin de babaannesinin yanında kaldığını kaydetti.

Babasının, ayaklarını suya soktuğunu belirten çocuk, "Babam beni suya atmadı, beni tutuyordu." dedi.

Küçük çocuğa polisteki "Babam beni suyun içine soktu, nefes alamadım, korktum. Tarladaki işçiler beni kurtardı." şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine, "Babamın cezaevinde kalması için öyle yazdılar." diye cevap verdi.

Adli görüşmeci, görüşünde küçük çocuğun kendini ifade etmesine engel hali olmadığını belirtti.



Tanık Osman T'de, sanığın eniştesi olduğunu ifade ederek "Ben o gün alkol almıştım. Ömer ile oğlunu kanal üzerinde giderken gördüm. Ömer de alkol almış halde sallanarak yürüyordu, çocuğun kanala düşebileceğini düşünerek kayınvalidemi arayıp kanal boyuna gitmelerini söyledim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, geçen duruşma ifade veren kayınvalidesi Rahime ve kayınbiraderi Veysel K'nin, "Bize, Ömer'in oğlunu suya attığını Osman T. haber verdi" sözlerini hatırlatması üzerine Osman T, "Ben Ömer'in oğlunu kanala attığını söylemedim. Kayınvalidem yaşından dolayı karıştırmış." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlu ve tanığın ifadeleri üzerine söz hakkı verilen sanık Ömer K, oğlunu sulama kanalına atmadığını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer K'nin tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmak üzere ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk dilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve raporun beklenilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, Ömer K'nin, oğlu B.K'yi sulama kanalına attığı, çevredekilerin 6 yaşındaki çocuğu buradan kurtardığı iddia edilmiş, şikayet üzerine tutuklanan Ömer K. hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.