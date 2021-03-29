Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı - Son Dakika

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı

29.03.2021 23:08
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı, System.String[]

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: "Ben oğlumun yasını tutamıyorum" Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan baba Hüseyin Ersezgin'e verilen tahliye kararı anne Melis Dilan Akpınar'ı yıktı.

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı

Anne Melis Dilan Akpınar: "Ben oğlumun yasını tutamıyorum"

BURSA - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan baba Hüseyin Ersezgin'e verilen tahliye kararı anne Melis Dilan Akpınar'ı yıktı.

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ersezgin, otomobille gezdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması sebebiyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne sebep oldu. Olayın ilk soruşturmasında Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçu kabul eden Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son Duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi. Kuzey Efe'yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan baba Hüseyin Ersezgin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla tahliye edilmiş, adli kontrol şartlarına uymayınca cezaevine girmişti.

Bugün, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen istinaf duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Ölen Kuzey Efe Ersezgin'in annesi Melis Dilan Akpınar ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, ilk derece mahkemesi olan Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince, sanığa kasten adam öldürmek suçundan verilen müebbet hapis cezası kararını bozarak, bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Gözü yaşlı anne, "Oğlumun sadece ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle karar çıktı. Şu an tahliye olmaya hazırlanıyor. Belki akşam benim evime gelecek. Ama benim çocuğum geri gelmeyecek. Sebebiyet vermeyi ben asla kabul etmiyorum. Ağzını burnunu kapatmış. O eylemi yapmamış olsaydı eğer benim oğlum şu an yanımda olacaktı. 6,5 yaşında kardeşiyle birlikte büyüyecekti. Ben bunu kabul etmiyorum. Adaletsizliğe benim diyecek sözüm kalmadı. Ben buraya çok büyük umutlarla gelmiştim. Ben oğlumun yasını tutamıyorum. Benim oğlumu rahat ettiremedim. Benim istediğim sonuç değil, hiçbir insan hiçbir anne bu sonucu kabul etmez. Benim oğlum gitti. Bana oğlumu veremiyorlar, ona cezasını da veremiyorlar" dedi.

Melis hanımım büyük bir acı çektiğini ifade eden Avukat Mehmet Ege Yolcu, "Böyle bir karar çıkacağını beklemiyorduk. İlk derece mahkemesinin verdiği kararı da bozdu. Bugün maalesef hayat kırıklığına uğradık. Ama elimizden geleni yapacağız. Mahkeme her ne kadar cezayı indirmiş olsa da Yargıtay'a gideceğiz. İlk derece mahkemesinde olası kast hükmü uygulanmıştı. İstinaf Mahkemesi savcının da verdiği mütalaa sonrasında kasttan döndü. Bilinçli taksirle işlendiğine karar verdi. Bu sonuç itibariyle ceza düşmüş oldu. Yargıtay da tüm gücümüzle hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Umutlu geldiklerini belirten dede Hayrettin Akpırnar ise "İstediğimiz sonuç çıkmadı. Suçlu babayı serbest bıraktılar. Biz adalet istiyoruz. Adalet buysa bir şey demiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı

Balıkesir, Mahkeme, Edremit, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman
Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu         
23:17
Koronavirüs risk grubu değişen 64 ilin tedbirleri de değişti Koronavirüs risk grubu değişen 64 ilin tedbirleri de değişti         
23:04
Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu         
22:41
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti         
21:26
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar         
20:25
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 23:32:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei