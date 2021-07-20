Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde komşuları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir babanın çocuğunu ayak bileklerinden tavana asarak dövdüğü iddia edilmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu şahıs, tavana asma olayının gerçek olmadığını sadece sözlü olarak bağırdığını söyledi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'eziyet' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Baba T.K.'nın ifadesi alınırken, tavana ayak bileklerinden asıldığı ileri sürülen çocukla ilgili adli tıp inceleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre baba T.K. çocuğuna fiziksel şiddet uygulamadığını, ayaklarından tavana asmadığını savundu. Şüpheli baba T.K. çocuğuna sözlü olarak sert tepki gösterdiğini, sadece bağırdığını savundu.
Çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, baba T.K.'nın fiziksel şiddet uygulamadığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddiasını reddetmişti! Adli tıp raporu babayı doğruladı - Son Dakika