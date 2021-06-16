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Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı

16.06.2021 14:54
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor. Geçen yıl Batman'dan kaçırılan 21 yaşındaki oğlu Muhammed için HDP Diyarbakır il binasına gelip eyleme katılan Yasemin Gönyeli, "Batman'da HDP'ye gittim, kovmaktan beter ettiler" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 653'üncü gününde de devam ediyor. Batman'da kaçırılan 21 yaşındaki oğlu Muhammed için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ve 2.5 ay önce de 9 yaşındaki engelli kızı Ecrin'i kaybeden Yasemin Gönyeli'nin eyleme katılmasıyla çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı 228 oldu. Elinde oğlunun fotoğrafını taşıyan anne Gönyeli, evladına seslenerek, kız kardeşinin acısı nedeniyle kendisine teselli ve destek vermesini isteyerek teslim olmasını istedi.

"Oğlum gel, ne olur bayramımı bayram yap"

Oğlunun askere gitmek için hazırlık yaptığını belirten anne Gönyeli, "Evladım ne olur dön bana. Evladımı istiyorum. 11 aydır evladım kayıp. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Kanımın son damlasına kadar oğlumu arayacağım. Hayallerim var oğlum için. Ne olur oğlum dön bana. Senin yerin benim yanımdır. Benim güzel evladım, 2.5 aydır kız kardeşini kaybettik. Gel derman ol bana. Yatamıyorum güzel oğlum. Ne olur bayramımı bayram yap. Ben Ecrin'i kaybettim. Kurban olurum gel destek ol annene. Ne olur annene dön. Keşke sesini duysaydık. Askerliğe hazırlanıyordu. Batman'da HDP'ye gittim, kovmaktan beter ettiler. Oğlum korkma kaç. Allah'ın izniyle cezaevine girmezsin. Ne olur annene gel. Sensiz ben o eve gitmiyorum oğlum. Kimse annenden önemli değil. Sen de benim için çok önemlisin" diye konuştu.

21 yaşındaki oğlu Muhammed Gönyeli'nin 11 ay önce askere gideceği için işten ayrıldıktan bir süre sonra annesinden bir miktar para alarak ticari taksiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesine gittiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Acılı anne Gönyeli, açıklamalarının ardından evladının fotoğrafını eline alarak evlat nöbetindeki ailelere katıldı. - DİYARBAKIR

Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı - Son Dakika


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