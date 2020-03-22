Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı - Son Dakika

Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı

17 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde İ.A, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla aradığı kayınbiraderi M.A'yı özel halk otobüsüne binerken gördü.

Otobüsü durduran İ.A, M.A'nın inmemesi üzerine elindeki pompalı tüfekle ateş etti. M.A'yı otobüsten indiren İ.A, kurşunu bitince tüfeğin dipçiğiyle M.A'ya vurdu.

Olayı gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.

Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:18 Kaynak: AA

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