Çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düşerek hastanelik oldu

Samsun'da 2.5 yaşındaki çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne yardıma koşarken düşüp yaralandı. Anne ile oğlu hastaneye beraber kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Edeep Bader Oujan birinci kattaki evlerinin balkondan yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bakkaldan ekmek almadan dönen anne Turkıeh Oujan balkondan düşen çocuğunu görünce yanına koşarak düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. Yaralı anne için de polis ekipleri olay yerine ambulans istedi. Hamile olduğu öğrenilen anne Turkıeh Dujan da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN