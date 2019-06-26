Son Dakika Haberleri: Çocuğunun battaniyesini çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı
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Çocuğunun battaniyesini çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da ailesiyle gezdiği sırada park ettiği otomobili soyulan Mustafa Dağkuşu, sosyal medyadan hırsıza çağrı yaptı.

Çocuğunun battaniyesini çalan hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da ailesiyle gezdiği sırada park ettiği otomobili soyulan Mustafa Dağkuşu, sosyal medyadan hırsıza çağrı yaptı. Eşinin çantasıyla çocuğunun battaniyesinin çalındığını belirten Dağkuşu, "Çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar fuar alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte fuar alanına gezmeye gelen Mustafa Dağkuşu'nun park ettiği otomobilin sağ kapı camını kıran kişi ya da kişiler, içerisinde bulunan eşinin çantası ve çocuğuna ait battaniyeyi çaldı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Mustafa Dağkuşu durumu fark ederek, polise haber verdi.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mustafa Dağkuşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hırsıza çağrıda bulundu. Mustafa Dağkuşu, "Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi. Eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon, cüzdan vardı. Bunlar önemli değil alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi. Mustafa Dağkuşu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
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