Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu

Evde yaşanan tartışma üzerine Y.S, silahıyla karısına ve kayınvalidesine ateş etti, ardından kendisini başından vurdu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki D.F.S. yanına annesini de alarak iki çocuğundan birinin doğum gününü kutlamak için boşanma aşamasındaki eşi Y.S'nin Mamak ilçesi Hocalı Caddesi'nde yaşadığı eve gitti.

Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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