Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu

02.07.2022 21:32
Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu

Başkentte bir kişi, çocuğunun doğum günü kutlamasında boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Başkentte bir kişi, çocuğunun doğum günü kutlamasında boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki D.F.S. yanına annesini de alarak iki çocuğundan birinin doğum gününü kutlamak için boşanma aşamasındaki eşi Y.S'nin Mamak ilçesi Hocalı Caddesi'nde yaşadığı eve gitti.

Evde yaşanan tartışma üzerine Y.S, silahıyla karısına ve kayınvalidesine ateş etti, ardından kendisini başından vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.F.S'nin karın bölgesinden yaralandığını, Y.S'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.S'nin kayınvalidesinin ise kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.F.S tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti Tartıştığı eşini tabancayla yaralayıp, intihar etti Rize'nin sevilen ismi Necati Hutoğlu doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı Rize'nin sevilen ismi Necati Hutoğlu doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement