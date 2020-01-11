Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika

Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı

6 saat önce

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, çocuğunun doğum gününü kutlamak için marketten aldığı pastayla evine giden baba, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiŞiran-Kelkit kara yolunda seyreden Y.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, çocuğunun doğum gününü kutlamak için marketten aldığı pastayla evine giden baba, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Şiran- Kelkit kara yolunda seyreden Y.D'nin kullandığı 34 RP 5863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mertekli mevkisinde yol kenarında yürüyen 43 yaşındaki 4 çocuk babası Fatih Yılmaz'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yılmaz, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Y.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şiran Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan Yılmaz'ın, çocuğunun doğum gününü kutlamak için bir marketten pasta aldıktan sonra evine gittiği sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı

Gümüşhane, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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