Çocuğunun düştüğünü sanan aile görüntüleri görünce dehşete kapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğunun düştüğünü sanan aile görüntüleri görünce dehşete kapıldı - Son Dakika

Çocuğunun düştüğünü sanan aile görüntüleri görünce dehşete kapıldı

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde indiği servis minibüsünün altında kalan 9 yaşındaki öğrenci yaralanmıştı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde indiği servis minibüsünün altında kalan 9 yaşındaki öğrenci yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen küçük çocuğun ailesi, çocuklarının düştüğünün söylendiğini belirterek, şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde okuldan evine dönen ilkokul öğrencisi U.T. (9), indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla araç altında kalan çocuğu çıkardı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda küçük sıyrıklar oluşan çocuk, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇOCUĞUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ SANAN AİLE DEHŞETE DÜŞTÜ

Çocuğunun sadece düştüğünü ve bu amaçla hastaneye getirildiğini ancak güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra dehşete kapıldığını belirten anne Jale Turan, servis şoförü hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Turan, "Ben çocuğumun sadece düştüğünü zannediyordum. Öyle hastaneye gittik. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şikayetçi olmaya karar verdim. Şu anda da şikayetçi olmaya gidiyorum. Servis şoförüne bir can emanet ediyorum. Çocuk bu şeklide bırakılamaz. Kapısına kadar getirilir. Ben çocuğumu emanet ediyorum. bu şekilde getirilemez. Çok kötü bir duygu. Ben çocuğumu düştü bilirken kamera görüntülerinde servisin altında görmek berbat bir duygu. Servis şoförü daha sonra bize pişman olduğunu söyledi, hatasını kabul etti ancak benim için fark etmiyor" dedi.

9 yaşındaki U.T.'nin annesi ve babası. yaptıkları açıklamanın ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak için İzmir Adliyesine gitti.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Çocuğunun düştüğünü sanan aile görüntüleri görünce dehşete kapıldı

Yeşilyurt Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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