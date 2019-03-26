Çocuğunun Gözleri Önünde Eşini Öldürdü
1 saat önce
Erzurum'da bir kadın, boşanma davaları devam eden eşi tarafından, çocuğunun gözleri önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü.
Erzurum
'da bir kadın, boşanma davaları devam eden eşi tarafından, çocuğunun gözleri önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Erzurum'un Palandöken
ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır eşi Ö.P.'den ayrı yaşayan S.P., cinayete kurban gitti. Sabah
boşanma davası için adliyeye giden S.P., mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek S.P.'nin bulunduğu eve gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P, tabancayla S.P.'yi çocuğunun gözü önünde kalbinden tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Ö.P.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. S.P.'nin cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
(Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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