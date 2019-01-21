Son Dakika Haberleri: Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı

Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı

28 dakika önce

- Çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü, sokaktaki tüm kadınları ağlattı Adana'da psikolojisi bozuk bir şahıs, kendisini aldattığı düşüncesiyle sürekli darp ettiği eşini bu sabah 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

- Çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü, sokaktaki tüm kadınları ağlattı
Adana'da psikolojisi bozuk bir şahıs, kendisini aldattığı düşüncesiyle sürekli darp ettiği eşini bu sabah 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet, mahalle sakini kadınları gözyaşına boğdu
Polis her yerde katil zanlısı seyisi arıyor

ADANA - Adana'da psikolojisi bozuk bir şahıs, kendisini aldattığı düşüncesiyle sürekli darp ettiği eşini bu sabah 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet, mahalle sakini kadınları gözyaşına boğdu.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Koza Mahallesinde 98044 sokaktaki 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıl önce evlenen ve seyislik yapan Yusuf Aziz Avcı (55), en küçüğü 13 yaşında olan 6 çocuğunun annesi Leyla Avcı'yı kendisini aldattığını hayal ederek sürekli dövmeye başladı. Leyla Avcı, sürekli şiddet görmesine rağmen küçük oğlu için susup şikayetçi olmadı. Bu sabahta çift,13 yaşındaki Abdullah Can Avcı isimli çocuklarının yanında tartıştı. Öfkeli koca, bıçağı alarak banyoya kaçan kadını burada boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada korkan çocuk ise ikinci kata çıkıp saklandı. Katil koca, daha sonra bıçakla birlikte evden kaçtı. Komşuların sesi duyup eve gelmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Bu orada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
"Tüm mahalledeki kadınlar ağladı"
Kadının öldüğünü duyan mahalleli kadınlar, evin önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Komşu kadınlar, kocanın hasta olduğunu karısının kendisini aldattığını hayal ettiğini ve çok kıskandığı için sürekli dövdüğünü belirterek, "Bugün de oğlunun yanında kadını bıçaklayıp öldürmüş. Boğazını kesmiş sanırım" diye konuştu.
Zanlı koca ile karısının eski mutlu günlerden kalma fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafta cinayeti gören Abdullah Can Avcı'nın da babasının kucağında olduğu öğrenildi. Polis zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenliyor. Kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Sabah, Adana, 3. Sayfa
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