Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü - Son Dakika
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Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü

27.10.2022 14:04

Kocaeli'nde kafede kavga ettikleri esnada koltuğa düşen kadın, çocuklarının gözü önünde eşi tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çiftin kavgasına şahit olan kafe sahibi, "Arada çocuk vardı, çocuk şok geçirdi" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de kafeye gelen evli çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs eşine tokat attı. Kadının da eşine tokat atmasıyla daha da sinirlenen şahıs, karısını darp etti, çocuğunun da kolundan tutarak kafeden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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"ÇOCUK ŞOK GEÇİRDİ"

Kafe sahibi Nursen Gür, "Karı koca sohbet ediyorlardı. Birden ses duydum, bunun üzerine yanlarına gittim. Adam karısını dövüyordu, ayırmaya çalıştım. Adam kadını çok dövdü. Arada çocuk vardı, çocuk şok geçirdi. Çocuğa üzüldüm. Kadın da eşi çocuğunu götürdüğü için çok üzüldü. Adam iki kere kadının üzerine yürüdü. Çok yumrukladı, dövdü" dedi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Çocuk, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü - Son Dakika
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