Son Dakika Haberleri: Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı
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Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.
Eski eşine saldıran zanlı, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D'yi bıçakladı.
Yaralanan H.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:59 Kaynak: AA
Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel
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