Son Dakika Haberleri: Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
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Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı

1 saat önce

Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan koca tutuklandıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eski eşini çocuğunun gözü önünde bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eski eşini çocuğunun gözü önünde bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün Kızıltepe'nin Kilise Caddesi'nde saat 14.00 sularında çocuğu ile yürüyen eski eşini takip eden Ali A., çocuğu ve onlarca kişinin gözü önünde eşi H.D.'yi darp ederek 3 yerinden bıçaklamıştı. Araya girenlerin yardımı ile Ali A.'nın elinden kurtarılan kadın, ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden H.D'nin hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan Ali A. dün polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra bugün Kızıltepe Adliyesine çıkarılan Ali A., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, Yerel
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