Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:34 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde, çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı
Mahallesi'nde eski eşi H.D'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında bıçaklayarak yaralayan ve gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. A.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde, dün, A.A. karşılaştığı ve saldırdığı eski eşi H.D'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında bıçaklamıştı. Yaralanan H.D, 112 Acil Servis
ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince Vatan Caddesi
'nde yakalanmıştı.
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