Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu - Son Dakika

Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu

06.11.2020 08:30
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu, System.String[]

MERSİN'de yaşayan Ramazan Özkan (44), 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım ederek başladığı 'naht' sanatında devlet sanatçısı oldu.

MERSİN'de yaşayan Ramazan Özkan (44), 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım ederek başladığı 'naht' sanatında devlet sanatçısı oldu.

Özel bir şirkette çalışan ve boş zamanlarında Merkez Yenişehir ilçesinde atölyeye çevirdiği evinin balkonunda çalışmalarını sürdüren 2 çocuk babası Ramazan Özkan, hayaline kavuştu. Nakış gibi işlediği ahşaplardan sanat eseri ortaya çıkaran Özkan, devlet sanatçısı oldu.

Bugüne kadar 80'den fazla eser ortaya çıkaran Özkan, bir yandan da 7 yıl önce çocuğunun ödevi ile başladığı naht sanatını geliştirerek, yaşatmaya çalışıyor. Evinin balkonuna kurduğu mini atölyesinde naht sanatı ile uğraşan Özkan, bir odasını da eserlerine ayırdı.'MERAKLA BAŞLAYIP, KENDİMİ GELİŞTİRDİM'Naht sanatı serüvenini anlatan Özkan, "7 yıl önce öğretmeninin çocuğuma verdiği duvar saati ödevine yardım ederek, kıl testere ile tanıştım. Daha sonra bu sanata merak sararak, devam ettirdim. İnternetten, sosyal medyadan araştırarak, kendimi geliştirdim. 2018'de ilk sergimi açtım. Ardından 'Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve devlet sanatçısı oldum" dedi.'SABIR İSTEYEN BİR SANAT'Naht sanatının sabır isteyen çok güzel bir hobi olduğunu belirten Özkan, şunları söyledi: "Bu işin özü geçmişten günümüze gelen hattatların yaptığı eserleri, anatomisini bozmadan devam ettirmek. Eserleri yaparken yerli ve yabancı ağaçları kullanıyoruz. Önce ağaçların üzerine keseceğimiz objenin resmini, motifini yapıştırıyoruz. Ardından kıl testeresiyle bunları özenle tek tek kesiyoruz. Ardından zımpara yapıyoruz, verniğini atıyoruz, ondan sonra farklı zeminler üzerine montajını yapıyoruz. Eserlerin çerçevesini de ben yapıyorum. Şu ana kadar 75-80 eser yaptım. Elimde de 50 eser mevcut. Bu eserleri talep edenlere satıyorum. Fiyatları, esere verdiğimiz emeğe göre değişiyor. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza verilen eserlerim var."

Naht sanatının kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu belirten Özkan, "Çevremde bu mesleğe merak saran arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da kendilerini baya geliştirdiler" diye konuştu.


Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu
Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu

Ramazan Özkan, Yenişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı         
22:41
Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi         
22:10
UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi         
19:18
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 08:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğunun ödevi ile başladı 'devlet sanatçısı' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei