Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti - Son Dakika

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde Hakan ve Pınar K. çifti, Pınar K.'nın babasının verdiği para ile otomobil aldı. Ancak otomobil alındıktan sonra Hakan K., eşiyle bu para nedeniyle sürekli tartışmaya ve karısını darbetmeye başladı. Karı koca, 6 yaşlarındaki kızları M.K. ile birlikte eve giderken sokakta yine para meselesi yüzünden tartıştı. Hakan K. eşini sokak ortasında kızının yanında darbetmeye başladı. Bir süre sonra da elindeki anahtar ile genç kadının kafasına vurdu.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÃ–REN ÇOCUK GÃ–ZYAÅLARINA BOÄULDU

Genç kadın çocuğunun yanında kanlar içinde kaldı. Çocuk, annesini kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşların çağrısının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğu ise olay yerine gelen anneanne Seniha K. aldı. Genç kadın, Adana Åehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Seniha K., "Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darp ediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz adalet yerini bulur" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:01

Kaynak: İHA

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