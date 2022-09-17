Çocuğunun özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini muhasebecinin elinden kapıp kaçtı - Son Dakika
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Çocuğunun özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini muhasebecinin elinden kapıp kaçtı

17.09.2022 12:24

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, özel bir okulda okuyan çocuğunun kaydını sildirmek isteyen kişiden, yıllık okul ücretinin yüzde 10'u kayıt silme ücreti olarak istendi. Ücreti vermek istemeyen veli, kayıt belgesini muhasebecinin elinden alarak kaçtı. Özel okul belgeyi alıp kaçan veliden şikayetçi olurken velinin belgeyi alıp kaçma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kadıköy'de özel bir okuldaki çocuğunun okulda bulunan kaydını sildirmek isteyen veli, yıllık eğitim öğrenim ücretinin yüzde 10'una denk gelen kayıt silme ücretiyle karşılaştı. İddiaya göre, kayıt sildirme parasını ödemek istemeyen veli, özel okulun muhasebesine uğrayarak konuyu görüştü.

BELGELERLE KAÇTI

Burada ücreti ödemeyeceğini belirten veli, çocuğunun kaydının bulunduğu evrak belgesini, muhasebe personelinin elinden alarak kaçtı. Okul yönetimi ise belgeyi alıp kaçan veliden şikayetçi oldu.

"AVUKATI AKIL VERMİŞ"

Okulun kurucusu Faik Birgül, "Velimiz, çocuğunun okulunu değiştirmek istedi. Telefonda beni aradı ve ben de uygun gördüm, herhangi bir sorun yaşatmayacağımızı söyledik. Kendisi avukatıyla görüşmüş ve avukatı da ona, 'Sözleşmeyi eğer onlardan alırsanız yüzde 10 iptal parası ödemeyeceksiniz' demiş. Kendisi de, muhasebeci kızımızdan sözleşmeyi izinsiz aldı. Muhasebeci kızımız peşinden gitmiş ama yakalayamadı. Biz de anlam veremedik" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Velinin, kayıt belgesini alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evrak belgesini alıp kaçan velinin ardından muhasebe personeli koşarak takip ediyor. Evrakı alan veli kayıplara karışıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunun özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini muhasebecinin elinden kapıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunun özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini muhasebecinin elinden kapıp kaçtı - Son Dakika
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