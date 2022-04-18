Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum - Son Dakika

Sözcü'de yer alan habere göre, Ukraynalı anne Sasha Makoviy, küçük kızı Vira'nın sırtına doğum tarihini, ulaşabilecekleri kişinin iletişim bilgilerini ve diğer bilgileri yazdı. Makoyiv, şu an ülkeden kaçtıklarını ve güvende olduklarını söylerken, İngiliz The Times gazetesine konuştu.

"ÖLDÜĞÜMDE KIZIMA KİMSENİN BAKMAYACAĞINDAN KORKTUM"

Ukrayna'dan kaçarak Fransa'ya sığınan Makoyiv, "O sırada Vira'yı kaybetmekten çok korktum. Onu çok uzun süredir bekliyordum ve ailemle birlikte sevgi, kitaplar ve sanatla büyütmeyi gerçekten çok istiyorum" dedi. Savaş başladıktan sonra ölmekten korkmadığını söyleyen Makoyiv, "Ölmekten korkmuyordum ama ölsem, kimsenin Vira'ya bakmayacağı düşüncesinden korktum" ifadesini kullandı. 33 yaşındaki Makoyiv, Fransa'nın güneyindeki Beziers yakınlarında kiralık bir evde kaldığını da söyledi.

"SEVİLDİĞİNİ BİLSİN İSTEDİM"

Çocuğu Vira'nın Ruslar tarafından kaçırılmasından da endişe ettiğini dile getiren Makoyiv, "Vira'nın kim olduğunu bilmemesinden, ailesinden geçmişinden kopuk olmasından korktum. Ailesini kaybedenlerin akıl sağlığı için, geçmişini bilmek ve sevildiğini bilmek çok önemli" ifadesini kullandı. Kızının sırtına bilgilerini yazma fikrini de açıklayan Makoyiv, "Yetkililer olası bir acil durum sırasında belgeler, su, ilaç ve diğer malzemelerin hazır tutulmasını istedi. Bilgiler arasında yaralanma durumunda makas ile elbiseleri kesme ile ilgili detaylar da vardı. Bu sırada kıyafetlerin acil durumda çıkarılabileceğini fark ettim ve o sırada kızımın sırtına bu bilgileri yazdım" dedi. Annesinin de bir süre Ukrayna'da kaldığını fakat bir yakınlarının, "Eşyaların ve sahip olduğun mallar kıymetli değil, senin yaşamın kıymetli" dedikten sonra Polonya üzerinden Fransa'ya geldiğini de söyleyen Makoyiv, annesinin ülkeden kaçmasından bir hafta sonra yaşadıkları muhitteki bir binanın saldırı sonrasında yıkıldığını aktardı.