Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib'e bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib'e bağışladı - Son Dakika

Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib'e bağışladı

6 saat önce

Sivaslı hayırsever vatandaş Yusuf Topal, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 Bin lirayı İdlib'e bağışladıSuriye İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan insani yardım kampanyasına destekler yapılmaya devam ediyor.

Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib'e bağışladı, System.String[]

Sivaslı hayırsever vatandaş Yusuf Topal, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 Bin lirayı İdlib'e bağışladı


Suriye İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan insani yardım kampanyasına destekler yapılmaya devam ediyor. "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla harekete geçilen ortak insani yardım kampanyasına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay'ı ve çeşitli derneklerden destek geldi. Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Diyanet Vakfı Sivas İl Temsilcisi ile Kızılay temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı yapılarak tüm vatandaşların kampanyaya destek olunması çağrısında bulunuldu. Toplantı da; daha önce sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan'a İdlib'e yardım etmek istediğini belirten bir vatandaşın telefonla aranması üzerine sarf ettiği sözler ve duyarlı davranışı, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vali Yardımcısı Yıldızhan'ın telefonla ulaştığı Yusuf Topal isimli vatandaş, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 bin Türk Lirası ile çocuklarının kumbarasında biriktirdiği bir miktar parayı İdlib için bağışlama kararı aldığını söyledi.


Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise hayırsever vatandaş Topal'a teşekkür ederek, bu davranışın tüm Dünya'ya örnek olmasını gerektiğini vurguladı. - SİVAS

İçişleri Bakanlığı, Yusuf Topal, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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