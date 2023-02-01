Çocuğunun yanında canlı yayın açıp müstehcen hareketler yapan kadın kocasını ileri sürdü: Eşimin kumar borcu için yaptım - Son Dakika
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Çocuğunun yanında canlı yayın açıp müstehcen hareketler yapan kadın kocasını ileri sürdü: Eşimin kumar borcu için yaptım

01.02.2023 14:15

Çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açıp müstehcen hareketler yaparak gündeme oturan H.K. isimli kadınım emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. H.K., "Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim" sözleriyle kendini savundu.

Sosyal medyada bir kadın kullanıcının, bir çocuğun bulunduğu olduğu odada erotik canlı yayın takipçilerine görüntü verdiği anlar gündem oldu. Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.K'yi Sultanbeyli'deki ikametinde gözaltına aldı.

İFADESİNDE TOPU KOCASINA ATTI

Skandalın yankıları sürerken gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Yaptığı rezillik için kocasını suçlayan kadının "Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim" dediği iddia edildi.

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Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın gözaltına alındı Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunun yanında canlı yayın açıp müstehcen hareketler yapan kadın kocasını ileri sürdü: Eşimin kumar borcu için yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğunun yanında canlı yayın açıp müstehcen hareketler yapan kadın kocasını ileri sürdü: Eşimin kumar borcu için yaptım - Son Dakika
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