İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı basın ve yayın organlarında bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medyadan canlı yayınladığı yönündeki haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alının H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın adli kontrolle serbest - Son Dakika

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