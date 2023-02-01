Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın, 'Müstehcenlik ve hayasızca hareketler' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çocuğunun yanında müstehcen yayın yapan kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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