Çocuğunun yanında vurulan kadının feryadı: "Çıkarsa beni öldürecek" - Son Dakika

Çocuğunun yanında vurulan kadının feryadı: "Çıkarsa beni öldürecek"

Mersin'de 7 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de 7 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın dışarı çıkmasından korkan Hatun K., "Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum" dedi.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece mağdur Hatun K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hatun K.'nın avukatları Özkan Y.'nin kız kardeşinin gönderdiği tehdit içerikli "Abimi tanıyorsam işini yarım bırakmaz" yazılı mesajları delil olarak sundu.

"ÇIKINCA BENİ ÖLDÜRECEK"

Duruşmada konuşan Hatun K, sanığın dışarı çıkmamasını isteyerek, "Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum" diye konuştu.

Sanık Özkan Y. ise 14 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarını göremediğini belirterek, tahliyesini istedi. Eski eşinin konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Hatun K., polis ve avukatların yardımı ile salondan çıkarıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını dile getirerek, isteseydi bu eylemi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti de dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Y, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun K.'da olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun K., kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Y.'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışmaya başladı. Bu sırada zanlı otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun K., yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfek ile mağdur kadına 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuğunun yanında vurulan kadının feryadı: 'Çıkarsa beni öldürecek' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğunun yanında vurulan kadının feryadı: "Çıkarsa beni öldürecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]