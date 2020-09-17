Ağzı açık uyuyan çocuklara karşı ailelere uyarı - Son Dakika

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri görünüyorsa geniz eti belirtisi olabileceğine dikkati çekerek, geniz etinin işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabileceğini belirtti.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olan geniz etinin bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getirdiğini aktardı.

Özellikle çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu ve tedavi edilmediği takdirse işitme kaybına yol açabileceğini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanılıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur. İşitme azlığı olur. Kulak akıntısı olur. Geniz etinde fiziki muayene yapıyoruz, burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir, ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz."

Her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığına da dikkati çeken Yücel, "Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocuklukta daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz. Ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Yücel, çocuklarda sadece geniz etinin değil, bademciklerin büyüklüğünün de özellikle horlama ve gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabileceğini belirtti.