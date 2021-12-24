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Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler - Son Dakika

Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler

24.12.2021 08:19
Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler

Türkiye'de çocukların yüzde 82,7'si internet kullanıyor. 6 – 15 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan araştırma sonucunda, çocukların internet kullanım alışkanları ortaya çıkardı. Peki, çocuklar interneti en çok ne için kullanıyor? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), '2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' sonuçlarını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 6-15 yaş grubu çocukların internet ve cihaz kullanım alışkanlıklarını gösteren "2021 Yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarının yayımladı.

COVID-19'un etkisinin sürdüğü 29 Mart – 21 Mayıs'ta Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında yapılan araştırma, 2021 yılında çocukların %82,7'sinin internet kullandığını ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre düzenli internet kullanan erkek çocukların oranı %98,9, kız çocukların oranıysa %98,4 olarak ölçüldü.

Bu yaş grubundaki çocukların internet aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerin başındaysa %86,2'lik oranla çevrimiçi derse katılım yer aldı.

Bunun ardından %83,6 ile ödev veya öğrenme amacıyla internete başvurma, %66,1 ile oyun oynama veya oyun indirme, %61 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %55,5 ile de internet üzerinden sesli/görüntülü görüşme yapma faaliyetleri geldi.

%31,3'Ü İNTERNETİ SOSYAL MEDYA İÇİN KULLANIYOR

Yapılan araştırma, 6-15 yaş grubundaki sosyal medya kullanımını da gösterdi.

Buna göre düzenli internet kullanan çocukların %31,3'ü, interneti sosyal medya için kullandığını belirtti. Çocuklar, sosyal medyayı hafta içi günde ortalama 2 saat 54 dakika, hafta sonuysa 2 saat 44 dakika kullandı.

6-15 yaş grubundaki çocuklarda cihaz kullanımı ve kullanım amaçları:

Çocukların %64,4'ü cep telefonu/akıllı telefon kullandı (Erkek çocuklarda %65,7, kız çocuklarda %63).

-%77,7'si çevrimiçi derse katılmak için

-%77,4'ü ders çalışma, ödev/sunum hazırlama için

-%68,7'si görüntülü veya görüntüsüz konuşma için

-%66,9'u çevrimiçi/çevrimdışı oyun oynamak için kullandı.

-%55,6'sı bilgisayar kullandı (masaüstü, dizüstü ve tablet)

*6-10 yaş grubundaki çocukların %53,4'ü,

*11-15 yaş grubundaki çocukların %57,8'i kullandı.

*%57,2'si tablet bilgisayar,

*%34,4'ü dizüstü bilgisayar,

*%76,6'sı masaüstü bilgisayar kullandı.

Sadece kendi kullanımında bilgisayarı olan çocukların oranı %46,3, cep telefonu/akıllı telefonu olan çocukların oranıysa %39 olarak açıklandı.

ERKEK ÇOCUKLAR DAHA FAZLA OYUN OYNUYOR

6,15 yaş grubundaki erkek çocukların dijital oyun oynama oranı %46,1, kız çocukların %25,4 olarak hesaplandı.

Çocukların %94,7'si hemen her gün veya haftada en az bir defa düzenli olarak dijital oyun oynadığını belirtti.

-%54,3'ü savaş oyunları,

-%52'si macera/aksiyon,

-%41,8'i strateji,

-%27,5'i simülasyon,

-%26,'i spor oyunları,

-%19,1'i rol yapma oyunları oynadığını belirtti.

Çocukların %58,4'ü ebeveynlerinin kendisi hakkında çok fazla oyun oynadığını düşündüğünü belirtti. %47,3'ü planladığı süreden daha fazla oyun oynadığı, %42,6'sı fazla oyunun sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu, %42,3'ü oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve %28'i oyun oynamadığında kendini huzursuz ve mutsuz hissettiğini açıkladı.

EKRAN SÜRESİ, DİĞER FAALİYETLERE HARCANAN ZAMANI AZALTIYOR

Bilgisayar, cep telefonu/akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanan çocukların

-%35,9'u daha az kitap okuduğunu,

-%33,5'i daha az ders çalıştığını,

-%27,7'si ailesi ile daha az vakit geçirdiğini,

-%25,4'ü arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp oynadığını ve

-%17,2'si daha az uyuduğunu açıkladı.

Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler

İnternet, Çocukluk, oyun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler - Son Dakika


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