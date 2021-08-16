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Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir - Son Dakika

Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir

16.08.2021 12:29
Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir, System.String[]

Çocuklarda sık görülen ve 'kırmızı yanak' hastalığı olarak bilinen beşinci hastalık hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın uyarılarda bulunarak, "Bulaşıcı olan bu hastalığı çocukların birçoğu hafif geçirip tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar.

Çocuklarda sık görülen ve 'kırmızı yanak' hastalığı olarak bilinen beşinci hastalık hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın uyarılarda bulunarak, "Bulaşıcı olan bu hastalığı çocukların birçoğu hafif geçirip tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilir' dedi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, çocuklarda çok sık görülen ve 'Kırmızı Yanak' hastalığı olarak adlandırılan beşinci hastalık hakkında uyarılarda bulundu. Bu hastalığın oldukça yaygın ve bulaşıcı bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Taşkın, "Parvovirüsün sebep olduğu çok bulaşıcı ve yaygın bir çocuk hastalığıdır. Parvovirüs enfeksiyonu veya yanaklarda oluşan kızarıklıktan dolayı kırmızı ya da tokatlanmış yanak hastalığı olarak da bilinir. Çocukların birçoğu hastalığı hafif geçirip tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada beşinci hastalıkla ilgili şunlara değindi:

"Bebeğinizin iki yanağında da parlak, kırmızı renkli, sıcak ve kabartılı lekeler varsa, beşinci hastalığa yakalanmış olabilir. Beşinci hastalığa yakalanmış bir bebekte, daha sonraki birkaç gün içinde, kollarında, gövdesinde, kalçasında ve uyluklarında pembe, dantele benzeyen hafif kabarık döküntüler ortaya çıkabilir.

Döküntü, genellikle hastalığın sonlarına doğru, bulaşıcılık dönemi geçtikten sonra oluşur. Çocukların bazılarında, döküntü başlamadan önce, boğaz ağrısı, hafif ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterebilirler. Başlangıç belirtilerinin arasında kaşıntı da olabilir. Bu döküntüleri, diğer viral veya herhangi bir ilaçtan kaynaklanan belirtilerle karıştırmak da mümkündür. Döküntü, üç hafta boyunca bir geçer, sonra tekrar gelebilir. Bebek sıcak ortama veya güneşe de maruz kaldığı zaman, döküntü daha da çoğalabilir."

HAMİLE KADINLAR HASTA ÇOCUKLARLA TEMASTAN KAÇINMALI

Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, hamile kadınların bu hastalığı geçirmekte olan çocuklarla temastan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Beşinci hastalık geçiren bebeklerin genel durumu oldukça iyidir. Bebekte orak hücre anemisi hastalığı yoksa veya bağışıklık sistemi zayıf değilse, beşinci hastalığı hafif geçirir. Ama böyle bir durum söz konusuysa, daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.  Parvovirüsün, gebe kadınlara olumsuz etkisi olabilir. Bu sebepten dolayı, hasta bir bebeği gebe kadınlardan (özellikle de gebeliğin ilk üç aylık döneminde olanlardan uzak tutmak gerekir. Bir kadın gebelik döneminde parvovirüs enfeksiyonu geçirirse, bebeği de bu enfeksiyondan etkilenebilir" diye konuştu.

"Döküntülerin evde teşhis edilmesi her zaman kolay olmayabilir" diyen Taşkın, "Bu nedenle, eğer bebeğinizin beşinci hastalık geçirdiğinden şüpheniz varsa, en iyisi, tedavi gerektiren başka bir hastalığı olup olmadığından emin olmak için doktoruna muayene götürmektir. Bebeğinizde, beşinci hastalığa benzer bir döküntü ve orak hücre anemisi ya da bağışıklık sistemi zafiyeti gibi başka bir hastalık varsa, yine doktoruna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Alınması gereken önlemlerin başında bol sıvı tüketiminin olduğunu belirten Taşkın, "Ateşi düşürmek ve hafif ağrı ve sancıları dindirmek için parasetamol grubu ateş düşürücüleri kullanabilirsiniz. Döküntüler ortaya çıkana kadar çocuğunuzda parvovirüs enfeksiyonu olup olmadığını bilmek çok zordur. Döküntü meydana geldikten sonra da hastalık artık bulaşıcı değildir" değerlendirmesinde bulundu.


Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir
Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir

Çocuk Sağlığı, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuğunuz kırmızı yanaklı ise dikkat; bulaşıcı olabilir - Son Dakika


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