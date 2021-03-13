'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor - Son Dakika

'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

13.03.2021 19:08

- 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor Hakkari'de yaşayan 41 yaşındaki Şükran-Nasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı.

- 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

DİYARBAKIR - Hakkari'de yaşayan 41 yaşındaki Şükran-Nasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan ve çocukları olmayacak denilen çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavisinin sonuç vermesiyle Çivi ailesi, 5 yıl aradan sonra aynı tedavilerle ikinci çocuklarını bekliyor.

Hakkari'de yaşayan 41 yaşındaki Şükran-Nasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Çivi ailesi, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verip çocuğunuzu olmayacak denilen ve umutlarını yitiren Çivi çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu yumurta tembelliği teşhisi konuldu. Çifte yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavileriyle 5 yıl sonra ikinci gebelik haberi alındı.

"İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi"

Hastasının başka şehirlerde birçok ilaç tedavisi ve uygulama yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Çoksüer, en çok özellikle İstanbul'da birçok merkezde uygulama yapmış fakat hiçbir şekilde başarı elde edemediklerini belirtti. Prof. Çoksüer, "Hasta kliniğimize geldi. Biz baktığımızda hastanın yumurtalarının tembel olduğunu gördük. İlk önce hemen tüp bebek yapmadık. İlk önce yumurta detoks tedavisi ve stresi azaltmak için özellikle akupunktur tedavisi uyguladık. Hastaya psikolojik olarak da destek olduk. Aynı zamanda psiko seanslarıyla da hastaya destek verdik. İlk tüp bebek uygulamasını yaptık bir tane kızımız oldu. Sağ salim doğdu ve şu an 5 yaşında. İkinci bir çocuk isteği oldu. Biz yine aynı şekilde uygulamayı yaptık. Yumurtaları ileri derece de zayıftı, tembeldi. Yine yumurtaları güçlendirdik, akupunkturla stresi azalttık. ve en önemlisi de yumurta detoks tedavisi, yumurtaların daha kaliteli olması için uygulama yaptık. Akupunktur yumurta kalitesini artırıyor, hormon düzenini sağlıyor, rahim duvarını kalınlaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve stresi azaltıyor. Biz akupunktur tedavisiyle hastaya destek olduk. ve en son transfer oldu. Tabi hasta ilk gebeliğinin sürpriz olduğunu düşündü. İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi. Çünkü daha önce de birçok yerde tedavi olmuştu fakat hiçbir şekilde gebelik elde edememişti. Biz ikinci tüp bebek uygulaması yaptık. 5 yıl aradan sonra ikinci tüp denemesini de kendi kliniğimizde yaptık. ve ikincisi de şu anda gebelikle sonuçlandı. ve mutlu gebelik haberini aldık. Bizim kliniğimizde iki de iki gebelik oldu" dedi.

41 yaşında ve 16 yıllık evli olduklarını kaydeden Nasreddin Çivi, 10'uncu seneden sonra tedavi için İstanbul'a gittiklerini dile getirdi. Çivi, "Bir aşılama sürecimiz oldu. Onda tutmadı ondan sonra Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da Hakan hocayı bize önerdiler. Eşimin yumurta tembelliği vardı. Tedavi gördük. Ondan sonra embriyoları dondurduk 1 ay boyunca. Ondan sonra transfer gerçekleşti. ve Allah'a şükür bir tane kız çocuğumuz oldu. Ondan yaklaşık bir 5 sene sonra tekrar geldik. İkinci embriyoları transfer ettik. Bugün müjdeli haberi aldık. Hakan hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor
'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor
'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor
'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

Diyarbakır, Hakkari, Yumurta, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı         
20:33
Ferdane Kurt cinayetinde katilin foyası ortaya çıktı! Tüm kameraları bozmuş Ferdane Kurt cinayetinde katilin foyası ortaya çıktı! Tüm kameraları bozmuş         
20:02
17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı 17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı         
19:36
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
17:51
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 20:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çocuğunuz olmaz' denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei