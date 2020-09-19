Çocuğunuz yemek yemiyor mu? - Son Dakika

Çocuğunuz yemek yemiyor mu?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, aile içi iletişimin güçlendiği yemek sırasında ortamda varsa televizyonun kapalı olması ve çocukların teknolojiden uzak kalmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, çocukların rol modellerinin ebeveynleri olduğunu hatırlattı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, aile içi iletişimin güçlendiği yemek sırasında ortamda varsa televizyonun kapalı olması ve çocukların teknolojiden uzak kalmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, çocukların rol modellerinin ebeveynleri olduğunu hatırlattı.

Meyve yemeyen bir babanın ve yemek içinden sebzeleri ayıklayan bir annenin bulunduğu bir ailede çocuğun önüne koyulan her şeyi yiyip bitirmesini beklemenin doğru olmadığını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, çocukların bu anlamda tercih hakkını kullanabilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğini belirtti. Çocuklara yemek için seçim hakkı tanınması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, "Akşam yemeği için sebze yaparken 'sence ıspanak mı, semizotu mu yapalım' diye sorarak kendisini daha özel hissetmesini ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Çocuklar evde olan yemeği yemiyorsa alternatif sunulmaması ve çocuğun acıkmasının beklenmesi gerektiğini söyleyen Gültaç Dayı Çamır, "Ebeveynlerin 'çocuk aç kalacak', 'o acıksa da söylemez' düşüncesiyle çocuğun acıkmasına fırsat vermeden sürekli bir şeyler yemesi için uğraşması yapılan en büyük yanlışlardandır. Çocuğunuz yemek yemeyi reddediyorsa ısrarcı olmayın. Aç kalmasın diye çocuğunuza başka alternatifler sunmayın. 'Bu tabaktakilerin hepsi bitecek' demeyin. Çocuğunuzun tabağını iyice doldurmayın, aksine küçük porsiyonlar halinde besleyin. Yaşına göre besinlerin dengeli dağılımını sağlayarak tek tip beslenmemesine dikkat edin. Çocuğun neyi ne zaman nerede yiyeceğine ebeveyni, ne kadar yiyeceğine ise kendisi karar vermelidir" dedi.

"ÖDÜL VERMEYİN"

Çocukların sevmediği yiyecekleri ebeveynlerin farklı şekilde hazırlaması gerektiğini söyleyen Çamır, çocuğun bir yiyeceği yemeyince o anda ısrarcı olunmaması ancak hemen de pes edilmemesi gerektiğini belirtti. Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır şöyle devam etti:

"Örneğin sevmediği sebzeleri belirli aralıklarla farklı şekillerde hazırlayarak hoşuna gideceği sunumlarla masaya getirin. Çocuğunuzu yemek yemesi için ödüllendirmeyin. 'Yemeğini bitirirsen, sana ödül vereceğim' cümleleri kısa süreli çözüm olsa da, uzun bir süreçte daha büyük problemlere yol açacaktır. Çünkü çocuğunuz ödüllendirilmeye alışarak, yapması zorunlu olan şeyleri de ödül karşılığında yapmak isteyecektir. Çocuğum yemek yemiyor diyerek panikleyen, yiyince ödüllendiren, yemesi için televizyon karşısına oturtan anne babalar çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine engel olmaktadır."

(İHA)

Diyetisyen, uzak filmi, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuğunuz yemek yemiyor mu? - Son Dakika

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