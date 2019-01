Çocuğunuzu Arkadaşları ile Kıyaslamaktan Kaçının

Uzman Klinik Psikolog, Aile ve Çift Terapisti Didem Uçak, ailelerinin çocukları karne puanlarına göre değerlendirenin yanlış olduğunu belirterek, "Çocuğunuzun karne notu ile çocuğunuzun değeri belirlemez.

Uçak, bugün itibariyle Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline gireceğini söyledi. Çocuğun yüksek notlarla karne getirmesine hem öğrenci, hem veli, hem de öğretmen şüphesiz sevineceğini sözlerine ekleyen Didem Uçak, "Düşük notlar gelmesi ise kişiyi mutsuz edebilir fakat düşük notlar da asla o öğrenciyi değersiz kılmamalıdır. Her çocuk biriciktir, zekası farklıdır ve değerlidir. Düşük notlar düzeltilebilir fakat çocuğunuz düşük not getirdiğinde çocuğunuzda oluşturduğunuz olumsuz benlik algısı ve değersizlik hissi ona hayatı boyunca zarar verecektir. Bunun için yapılması gerekenler, Çocuğu düşük notları sebebiyle değersizliğe iten sebepler den biri etiketlemedir. Etiketleme yapmaktan kaçının. Bu da nedir çocuğunuza başarısız, beceriksiz, geri zekalı gibi sözler söylemeyin. 'Günlerce, aylarca çalıştın bunca başarısızlık niye?, Geri zekalı mısın oğlum bu notlar neden böyle?, Bak gördün mü Leyla nasıl karne getirmiş?, Ne biçim bir evlatsın, böyle karne olur mu?, Bir Mahmut gibi olamadın' gibi kıyaslama yapmak yine çocuğun kişilik gelişimine bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. Kıyaslama yapmaktan kaçının" dedi.



"Günde en fazla 1 buçuk saat internet kullanımı çocuk için uygun olacaktır"



Bu olumsuz etkilerin en önemlisi dayak, vurmak ve dövmek olduğunu anlatan Psikolog Didem Uçak, "Ebeveyn olarak çocuklarınıza bu tutumları sergilemeniz çocuğunuzla aranıza mesafe koyacaktır hatta üstüne bir de olumsuz duygular eklenecektir. Hiçbir yararı olmayan, üstüne fazlasıyla zararı olan ve uygun olmayan bu tutumlardan uzak kalın. Neler yapılabilir de ise; notlar neden düşük geldi bunları bulabiliriz. Düzenli ve disiplinli çalışıldı mı? Çocuğunuzun yaşadığı her hangi bir sorun notlara etki etmiş olabilir mi? Örneğin; dikkat eksikliği, depresyon, takıntı, öz güven eksikliği, ailede iletişim sorunları, bedensel şikayetler, sorumsuzluk duygusu vb. Çocuğun kendine ait bir çalışma odası, masası var mı?, Bu ortamda çalışmak için uygun tüm koşullar sağlandı mı?, ara tatilde çocuğun ders çalışması uygun değildir. Ara tatilde çocuklar oynamalı, gezmeli, sohbet etmeli vb. Bağımlılığın her türlüsüne karşı olan biz uzmanlar ara tatilde çocuğun internet kullanımının sınırlandırılması uygun olan davranıştır. Günde en fazla 1 buçuk saat internet kullanımı çocuk için uygun olacaktır. Düşük notlar için 'Bu notları değiştirmek bizim elimizde. İstersen bu notları yükseltebilirsin ve de sende bu başarı var" gibi cümleler çocuğunuza iyi gelecektir" ifadelerine yer verdi.



"Çocuklarınıza abartılı karne hediyesi almayın"



Uçak, son olarak, ailelerin çocukları çevre baskısından korumaları gerektiğini belirterek, "Çünkü karne alındıktan sonra akrabalar, sosyal çevre karne ile ilgili fazlasıyla soru sorup çocuğunuzun ruhsal durumundaki değişiklere sebebiyet verebilirler. Düşük not ile ilgili çocuğunuza 'O dersi başarabilirsin sana inanıyoruz' ya da 'Düşük notlar gelmiş olabilir fakat bu sana sevgimizin azalacağı anlamına gelmez' veya 'Yüksek notlar geldiğinde ise bu da sana olan sevgimizin artacağı anlamına gelmez' gibi cümleleri ifade etmeniz uygun olanı olacaktır. Her aile çocuğuna maddi ve manevi emek harcar. Düşük notlar geldiğinde 'Biz sana ne emekler harcadık karşılığı bu muydu?' gibi cümleler çocuğa sarf edilmemeli. Bu cümlelerle çocuğa gereksiz sorumluluklar yüklenmemeli. Yüksek notlar gelen karne için ödül düşük notlar gelen karneye ceza verilmeli mi? Ceza asla verilmemeli. Ödüle gelince duygusal ödüller çok daha ön planda ve öncelikli olmalıdır. Çocuğunuzu sevmek, kucaklamak, sarılmak, takdir etmek gibi ya da abartılı olmayan bir hediye çocuğa alınabilir" dedi.



Öte yandan Uçak, çocuklara mutlu yarıyıl tatili diledi. - BİLECİK

