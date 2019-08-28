Çocuğunuzu okuldan önce göz doktoruna götürün

ÇOCUĞUNUZUN GÖZLERİ OKULA HAZIR MI?

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kıyafetler, kırtasiye malzemeleri alınıyor. Peki 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğunuzun sağlık kontrollerini yaptırdınız mı? Sağlık problemleri, çocukların ders başarılarını etkiliyor. Bunun önüne geçmek için okul açılmadan önce göz check-up'ı yaptırmak çok önemli. Okula başlamadan önce yapılan göz taramalarında görme tembelliği, şaşılık, yüksek derece kırma kusurları önceden belirlenip tedavi edilebiliyor

Okul çağına gelmiş çocuklarda muhakkak okula başlamadan önce göz muayenesi yapılıp, görme kusurları veya şaşılık gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılmalıdır. Çünkü iyi bir görme çocuğun okul ve sosyal başarısı için gereklidir. Sağlık Bakanlığı da bu yüzden göz taramasını programına almıştır. Görme kusurları olan çocuklar tahtayı görmede zorlanmanın yanı sıra baş ağrısı ve gözde sulanma ile de baş etmek durumunda kalırlar. Başarı oranı düşen çocuk, içine kapanır ve ders ile olan ilgisini keser. Bu durum ilerleyen zamanlarda görme kusurlarının yanında psikolojik sorunlara da yol açmakta, çocukta özgüven problemleri yaratmaktadır.

GÖZ KUSURLARINDA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

"Oysaki okula başlamadan önce yapılacak bir göz muayenesi ile tüm bunların önüne geçebilmek mümkün" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, "Göz kontrolleri; çocuğumun hiçbir eksiği kalmasın, arkadaşlarından geride olmasın diye düşünen ebeveynlerin hassasiyetle öncelik vermesi gereken bir konudur. Göz kusurlarında erken teşhis, çocuğun tedavisi açısından da çok önemli olduğundan sadece okul öncesinde değil, doğumundan itibaren uzman bir hekim tarafından düzenli görülmesi gerekir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı çocuk izlem protokolleri kapsamında 0-3 aylık bebeklerde, 36-48 aylık çocuklara ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine göz taraması yapılır. Prematüre bebeklerde olduğu gibi özellikli çocuklarda, bu kontroller daha sık yapılır" diyerek aileleri çocuklarının kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

TABLET VE TELEFONLAR MİYOPİYİ ARTTIRDI

Son dönemde dünyada ve ülkemizde çocukların cep telefonları, tablet, bilgisayar gibi yakın mesafe çalışma artışına bağlı, miyopi (uzağı iyi görememe hastalığı) görülme sıklığı hızla artıyor. Bu yüzden yakın mesafe çalışmayı azaltıp daha çok gün ışığından faydalanmak, okul çağındaki çocuklar için önemli. Kapalı ortamda çok vakit geçiren çocuklarda sıklıkla görülen miyopinin, D vitamini eksikliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Ayrıca ders çalışırken veya tablet vb. cihaz kullanırken daha aydınlık ortamlar tercih edilebilir.

SORUN ENFEKSİYON MU, YOKSA ALERJİ Mİ?

Okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir diğer sorunsa gözde çapaklanma ve kızarıklık. Bu rahatsızlık enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi alerjik de olabilir. Bunun teşhisi uzman bir hekim tarafından yapılıp tedavisi ona göre düzenlenir. Özellikle viral kaynaklı olduğu tespit edilirse bulaşıcılığı olduğundan hemen bazı önlemler almak gereklidir. Bunların başında evde ailenin dikkat etmesi gerekenler gelir. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, "Böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuğun havlusunu ayırmak, gerekirse yastık yüzünü her gün değiştirmek ve çocuğa el ve yüzünü sık sık yıkama alışkanlığını kazandırmak gerekir. Ayrıca bulaşıcı olduğundan ve diğer çocuklara da temas ile hastalığın yayılacağından, bir halk sağlığı sorunu olarak da düşünülebilir. Bu sebepten biz aileye 'Çocuğu birkaç gün okula göndermeyin' diyoruz. Bu önlemler alındıktan sonra verdiğimiz ilaçların düzenli kullanımı ile birkaç gün içerisinde durum düzelecektir. Eğer çocuğun göz rahatsızlığının sebebi alerjik ise, güneş ışığı ve tozdan korunması önemlidir. Gün içinde ellerini ve yüzünü sık sık yıkaması önerilir. Bulaşıcı olmadığından okuldan uzaklaşmasına gerek yoktur" dedi.