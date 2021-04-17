Çocuğunuzun cildinde kolay oluşan morluklara dikkat - Son Dakika

Çocuğunuzun cildinde kolay oluşan morluklara dikkat

17.04.2021 10:56
Çocuğunuzun cildinde kolay oluşan morluklara dikkat, System.String[]

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerem Kırna, hemofilinin genellikle anne ve babalardan çocuklara geçtiğini hatırlatarak çocukların cildinde kolay oluşan morlukların, hemofili habercisi olabildiğini söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerem Kırna, hemofilinin genellikle anne ve babalardan çocuklara geçtiğini hatırlatarak çocukların cildinde kolay oluşan morlukların, hemofili habercisi olabildiğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Kırna, hemofili hastalığının nasıl ortaya çıktığı, tanısı, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Hemofilinin, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu, kanamanın durmaması ya da geç durmasıyla kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten Dr. Kırna, bunun nadir görülen bir kalıtsal hastalık olduğunu söyledi.

"GENELLİKLE ANNEDEN OĞULA GEÇİYOR"

Kırnacı, bu hastalığın faktör VIII veya IX eksikliği sonucu oluştuğunun altını çizerek "Faktör VIII eksikliği Hemofili A, faktör IX eksikliği Hemofili B olarak isimlendirilir. Hemofili hastalığının yüzde 85'ini Hemofili A, yüzde 15 kadarını Hemofili B oluşturmaktadır. Hemofili, ebeveynlerden çocuğa genetik olarak aktarılmaktadır. Hastalık çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına geçmektedir (nadiren de olsa kadınlar da hasta olabilir). Hastaların yüzde 30'unda ise aile öyküsü olmaksızın hemofili gelişmiştir" diye konuştu.

"KOLAY OLUŞAN MORLUKLARA DİKKAT"

Çocukluk döneminde ciltte kolay morluklar meydana gelmesi, özellikle eklem içi ve kas içi spontan kanamaların oluşması ve girişim ya da travma sonrası beklenenden uzun süren kanama öyküsünün hemofiliyi akla getirdiğine dikkat çeken Kırnacı, "Eklem kanamaları, genellikle diz, dirsek, ayak bileği eklemlerinde olur. Kanama olan eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığı, deride kanama (morluk), diş eti kanaması, diş çekimi sonrası kanamanın durmaması, sünnet sonrası kanama, aşılardan sonra olağandışı kanama, zor bir doğumdan sonra bebeğin kafatası içinde oluşan kanama, idrarda veya dışkıda kan olması, sık ve durdurulması zor burun kanaması, kız çocuklarında uzun sürebilecek, yoğun regl kanaması gibi belirtiler hastalığa işaret edebilir" diyerek belirtilerden bahsetti.

AĞIR VE ORTA HASTALARDA BELLİ ARALIKLARDA TEDAVİ

Sözlerine hastalığa tanı konması sürecini anlatarak devam eden Kırnacı, "Tanı için kanda pıhtılaşma aktivitesini ölçmeye yarayan testler yapılır. Ayrıca kandaki pıhtılaşma faktörlerinin miktarını ölçmek için de testler yapılır. Test sonuçlarıyla kandaki faktör miktarına göre hemofilinin türü ve derecesi saptanabilir" dedi.

Kırnacı, hemofilide tedavisinin, eksik olan faktörün yerine yenisi konularak yapıldığını vurgulayarak, "Bunun için faktör konsantreleri kullanılır. Tedavi ağır ve orta hastalarda koruyucu olarak belli aralıklarla yapılır. Ayrıca kanama anında tedavi edici dozlarda faktör kullanılır. Hemofili hastasının diş çekimi veya cerrahi operasyona hazırlık döneminde koruyucu tedavi uygulanır" diyerek sözlerine son verdi.


Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hemofili, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çocuğunuzun cildinde kolay oluşan morluklara dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi         
10:37
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor         
10:04
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek         
09:36
'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı         
08:50
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 12:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğunuzun cildinde kolay oluşan morluklara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei