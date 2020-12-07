Çocuğunuzun odası karakterini belirliyor - Son Dakika

Çocuğunuzun odası karakterini belirliyor

07.12.2020 10:57
Çocuğunuzun odası karakterini belirliyor, System.String[]

Çocuklar doğdukları andan itibaren vakitlerinin çoğunu kendi odalarında geçirmeyi seviyor.

Çocuklar doğdukları andan itibaren vakitlerinin çoğunu kendi odalarında geçirmeyi seviyor. Eskiden eşyaları koymak ve çocuğu uyutmak için kullanılan odalar artık çocukların özgürlük alanı olarak görülüyor.

Günümüzde ailelerin çocuklarını birey olarak görmeye başladıklarını söyleyen Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, "Evde çocuğa ayırılan alan ona verilen değerin göstergesidir. Bir çocuk kendi alanını belirleyemez. Bu alanı belirlerken anne babaya ihtiyacı vardır. Anne baba olarak ona sınırları belli olmayan bir çerçeve çizdiğiniz zaman çocuğunuz kendi ve eşyalarını hiçbir yere sığdıramaz. Her yer çocuğunuza aitse, aslında hiçbir yer ona ait değildir. Bu nedenle çocuğunuzun önce odasını belirlemelisiniz. Gelişim döneminde evinizin her yerine dağılmış olan oyuncakları her koşulda kendi odasına, ait olduğu yerde tutmalısınız. Aksi durumda çocuğunuz kendini değersiz hissedecek ve ilerleyen dönemlerde özgüven ve kişilik problemleri yaşayacaktır" diye konuştu.

3 aydan sonra bebek kendi odasında uyuyabilir

Hamileliğin 5 veya 6. aylarının çocuk odası hazırlamaya başlamak için doğru dönem olduğunu açıklayan Pervin Katana, hazırlanacak odada önceliğin sağlık ve güvenliğe verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bebeğin odasının sırf mobilyadan ibaret olmaması gerektiğine vurgu yapan Katana; "Çocuk odası öncelikle onların hayal güçlerini ve gelişimlerini destekleyecek şekilde düşünülmelidir. Bebek hastaneden eve geldiği zaman annesinin başucunda ve kendi beşiğinde uyumalıdır. Yeni doğan bebek asla annesinin yatağında olmamalıdır. İlk 3 aydan sonra bebeğiniz rahatlıkla kendi odasında uyuyabilir. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bebeğinizin odası yatak odanıza yakın olmalı. Onun ihtiyaç halinde sesini duyurabilmesi için odasına bebefon koyulmalıdır" dedi.

İlerleyen dönemlerde yeni bir düzen kurulması ve çocuğun odasının ayırması konusunda zorluklar yaşanabileceğine dikkati çeken Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, çocuğun kendi odasını sadece uyku alanı olarak düşünmemesi gerektiğini açıkladı. Katana; "Gün içinde odasında çocuğunuzla birlikte vakit geçirmelisiniz. Birlikte oyunlar oynamalısınız. Çocuğunuz odasında kendini yalnız hissetmeli. Odasının ona özel keyifli bir alan olduğunun bilincine varmalıdır" şeklinde konuştu.

Ailesi ile uyuyan çocuk bireysel sorunlar yaşayabilir

Çocuğun kendi yatağında uyumasının bağımsız birey olma adına atılan ilk adım olduğunu söyleyen Pervin Katana; "Ebeveynleri ile aynı yatakta uyuyan çocuğun ebeveynlerinden duygusal olarak da ayrılamayacağının altını çizmek gerekir. Bu durumun hayatının her döneminde sorunlara yol açacaktır. Çocuğun ilerleyen hayatında yeni bir ortamda kendini bir birey olarak kabul ettirmesini zorlaştıracaktır. Ayrıca yaşadığı duygusal problemlerde kendini sakinleştirme özelliğini daha önce deneyimlemediği için kendini sakinleştirmesi de güçleşecektir. Bu durumda çocuğun kendine güveni azalacak, kendini yetersiz hissedecektir. Bu da sosyalleşmesine engel olacaktır" diye konuştu.

Çocuğu ile birlikte uyumanın ebeveynlere de olumsuz etkileri olacağını belirten Katana, bu durumunun ebeveynlerin özel hayatlarına zarar vereceğini ve sağlıklı uyku uyumasını engelleyeceğini vurguladı. - BURSA

Çocuğunuzun odası karakterini belirliyor

Murat Erat, oyunlar, Bebek, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuğunuzun odası karakterini belirliyor - Son Dakika


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