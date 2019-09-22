Son Dakika Haberleri: Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu
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Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu

1 saat önce

Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulunduİSTANBUL - Şişli'de 40 yaşlarında bir kadın küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı evde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Şişli'de 40 yaşlarında bir kadın küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı evde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre küçük çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşlarında bir kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının çocuğu ise aile yakınlarına teslim edildi.

Çocuğuyla birlikte kaldığı evde intihar girişiminde bulundu

Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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