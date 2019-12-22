Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba o anları anlattı - Son Dakika

Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan baba yaşadığı onları anlattı. Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba Burak Aşçı, "Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil" dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanının çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Burak Aşçı çocuğuyla çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba Burak Aşçı yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Çocuğuyla saniyeler içinde kurtulan Burak Aşçı, "Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. yukarı doğru baktım. Gökyüzünde bir çatı kıpırdadı. İlk başka bir çatıya düştü sonra aşağıya doğru düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil. Mahalledeki komşulara haber verdik araçları çeksinler diye" dedi.

(Tunacan Atalay- Emrah Kuş/İHA)