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Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

10.11.2021 15:42
Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Şişli'de, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) öldüğü, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 9 şüpheli hakkında 4 yıl 6 ay ile 108 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şişli'de, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) öldüğü, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 9 şüpheli hakkında 4 yıl 6 ay ile 108 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Haziran'da İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada, olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten'in 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından vurularak ölmesi, biri kurye, biri de gruptakilerden iki kişinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, bir otelin hissedarı İlamettin Aytekin ile gayrıresmi ortağı Deniz Sarıhan'ın, otelin yanındaki boş arsayı kiralamak üzere Ahmet Aydemir'le görüşmeye gittikleri, ancak anlaşamayan tarafların tartıştıkları belirtilerek, arsayı kiralamak isteyenlerin ofisten ayrılmalarının ardından Ahmet Aytekin ve Gültekin Efe'nin de silahla çıktıkları, ancak bir eylemde bulunmadıkları anlatıldı.

Eşi ve 2 yaşındaki kızıyla olay yerinden geçiyordu

Daha sonra, akşam saatlerinde olay yerine gelen bir grup şüphelinin yolu kapatıp geçişe izin vermediği, şüpheliler Osman Turan ile Deniz Sarıhan sokakta beklerken, İslam Aytekin ile Yunus Aksak'ın da motosikletle dolaştıkları anlatılan iddianamede, Turan, Sarıhan ve Aksak'ın, Ahmet Aydemir'e ait iş yerini kurşunladıkları ifade edildi.

Kurşunlanma sonucu hasarın oluştuğu iş yerindeki bir grup şüphelinin de silahla ateş ederek karşılık verdiği aktarılan iddianamede, bu sırada eşi ve 2 yaşındaki kızıyla olay yerinden geçen Okan Karaten'in başından vurularak hayatını kaybettiği, gruptakilerden Halis Yalazı ile motosikletiyle yoldan geçen kurye Mazlum Tikiz'in ise yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, silahlarını çöp konteynerinin altına saklayıp kaçan şüphelilerin Kurtuluş'taki bir otoparka düzenlenen baskında yakalandığı, poşet içinde 2 tabanca, Uzi marka otomatik silah ve silahlara ait mermilerin de saklanılan yerden ele geçirildiği aktarıldı.

Olayda karşı taraf Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe Aydemir'in kullandıkları tabanca ve av tüfeğinin kurşunlanan iş yerinde ele geçirildiği belirtilen iddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun Uzi silahından çıktığı, diğer yaralıların hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduklarının tespit edilemediği anlatıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan tutuklu şüpheli Yunus Aksak'ın, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla, 2 kişiye karşı "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplam 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Berkay Gencer'in 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 18 yıldan 30 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplam 26 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer şüpheliler Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe'nin de 6 kişiye karşı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

İddianamede, şüpheliler Cem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz, İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan'ın 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla ve 2 kişiye karşı da "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla olmak üzere toplam 39 yıl 8 aydan 75'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Osman Turan, Silah, İslam, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğuyla silahlı çatışma arasında kalan babanın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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