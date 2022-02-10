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Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada

10.02.2022 09:50

Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü.

Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada

Esenyurt'ta kırmızı ışıkta karşıya geçen kadına otobüs çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla yoldan karşıya geçen bir kadına otobüs çarptı. Kazanın etkisi ile yere fırlayan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızıyla birlikte yoldan geçmek isteyen bir kadına otobüs çarptı. Kırmızı ışıkta yola çıkan kadın kazanın etkisiyle yere fırlarken, çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada
Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada
Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğuyla yolun karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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