ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER - Son Dakika

(havadan görüntülerle) ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK/ İstanbul, (DHA)

İstanbullular çocuk, 65 yaş üstü demeden Belgrad Ormanı'na pikniğe geldi. Belgrad Ormanı'nda mangal da yakan piknikçiler havadan görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda kişi Belgrad Ormanı'na geldi. Pikniğe gelenlerin araçlar alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek alan kalmadı. Orman yolu üzerine bile araç park edildiği görüldü. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin de güvenli mesafeyi de korumaları dikkat çekti. Piknik alanlarında hamakların kurulduğu, mangalların yakıldığı görüldü. Piknikçilerden bazıları okey bazıları ise top oynadı.

ÇOCUKLAR, 65 YAŞ ÜSTÜ DE PİKNİĞE GELDİ

Piknik yapmaya gelenler arasında sokağa çıkması yasak olan çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler de vardı. Hamak keyfi yapan 65 yaş üstü olan Turan Denizli, "Çok şükür Allah'a çok güzel burası, dinlenmeye geldik. Kalabalık ama çok güzel havadar. Mangal yasak dediler, baktım herkes yapıyor ben yapmadım" dedi.

"SOSYAL MESAFELİ EN OLABİLECEK YER BELGRAD DİYE DÜŞÜNDÜK"

Mangalsız piknik yapanlar da vardı. Eşiyle birlikte piknik yapan Oral Karakaş, "Biz normalde de kampçı olduğumuz için doğaya önem veriyoruz, değer veriyoruz. Kamp yapılabilen çoğu yerde mangal zaten yakılmıyor. Burada da yakılması çok doğru değil, bu kadar çok ağacın olduğu alanda. Biz de mangal yapmadık. Uzun süre evde kapalı kalmak insanları çok daralttı. Şu an keyfimiz çok yerinde" diye konuştu.

Gamze Karakaş ise "Mart'tan beri evden çalışıyoruz. Market dışında hiç sokağa çıkmadık neredeyse. Artık bir çıkıp hava alalım dedik. Evde çok bunaldık. Sosyal mesafeli en olabilecek yer Belgrad diye düşündük. Kalabalık ama olabildiğince insanlardan uzak buradayız." diye konuştu.