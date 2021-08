'Çocuk Adalet Merkezi' için ilk adım atıldı - Son Dakika

Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, çocukların mağduriyetini gidererek fırsat verildiği zaman suça itildiği ortamdan uzaklaşan çocukların, çok büyük başarı hikayelerine imza attığını söyledi.

Aile değerlerini sürdürülebilir kılmak, toplumun gelecekteki söz sahipleri olan çocukları suç olgusuna karşı bilinçlendirmek ve toplumsal sorumlulukla hareket etmesini sağlamak adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklaşa hareket ederek Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, "Çocuk Adalet Merkezi Protokol İmza Töreni" gerçekleştirdi. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel katıldı. Protokol öncesi açıklamada bulunan Başkan Şahin, çocukların mağduriyeti ortadan kaldırıldığında ve fırsat verildiğinde suç ortamından uzaklaşarak büyük başarı hikayeleri yazabildiklerini aktardı.

Çocuk Adalet Merkezi projesinin hayata geçmesiyle, çocukları, ıslah gayesiyle hareket edilerek yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanacak. Çocuk haklarının korunması, adalete ilişkin çözümlerin sağlanması, çocukların suça itilmesinin önüne geçilmesi, adli sürecin yıpratıcı etkisinden çocukların uzaklaştırılması konusunda toplumsal faydayı öne çıkaracak önemli avantajlar sunulacak.

BAKAN GÜL: ÇOCUK EĞER SUÇA SÜRÜKLENİYORSA ÖNCELİKLİ OLARAK BU SUÇU BİZ YETİŞKİNLER KENDİ İÇİMİZDE ARAMALIYIZ

Protokol töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şunları söyledi: "Çocuklarımız, ruhsal ve fiziksel açıdan çok daha hassas durumdadırlar. Bu yüzden özel bir ilgi gösterilmesi elzem bir konudur. Bu çerçevede çocuk mahkemelerinin, duruşma salonlarının çocuk dostu bir ülke imajıyla hazırlanması önemli bir durum niteliği taşımaktadır. Çocuklara ilişkin davaların öncelikli olarak ele alınması da temel hedeflerden biridir. Bu konuda da her türlü çabamızı yine gerçekleştirmekteyiz. Bugün, yine çocuk adalet merkezi de bu anlayışımızdan ileri gelerek ortaya koyduğumuz bir projedir. Çocuk eğer suça sürükleniyorsa öncelikli olarak bu suçu biz yetişkinler kendi içimizde aramalıyız. 'Bu çocuk neden suça sürüklendi?', 'Bu çocuğun suça sürüklenmemesi için neler yapılmalı?' şeklinde düşüncelerden hareketle yaşam alışkanlıklarımızı kurgularsak şüphesiz çocukların suçla olan yakınlığı azalır. Mağdur olmuş bir çocuk suçun failiyle yüz yüze geldiğinde bir daha o tramvayı yaşıyor. Bunun da önlenmesi çok önemli bir çalışmayı beraberinde getirecektir. Tüm alanlarda yaşanan suçun irdelenmesinden çok süreç içerisinde çocuğa odaklanmayı amaçlıyoruz. Çocuklar taraflarla yüz yüzer gelmesin istiyoruz. Uzmanlar tarafından çocuklarımızın ilgi alanları tespit edilsin istiyoruz. Bu yöndeki tedbirlerin belirlenerek yol haritalarının oluşturulmasını istiyoruz. Bu tedbirlerin de etkili bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Çocuk dostu merkezlerde bu işlemlerin hızlıca devreye girmesini ve kısa sürede kanıksanmasını istiyoruz. Suça sürüklenen çocuklarımız yargılama sürecinde hakimleri ve savcıları bir ağabey, bir abla gibi görsün istiyoruz. Çocuklarımızın bu süreçte yargılandığını değil, bir suça itildiğini hissetmesini ve bu maksatla devletin kendisine yardımcı olacağı bilincini görmesini istiyoruz."

ŞAHİN: "DÜNYANIN EN İLERİ MEDENİYETLERİNDE BİLE BU KADAR HIZLI BİR ÇALIŞMA METODOLOJİSİ YOK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları aktardı: "Kim adaleti tesis ettiyse kim adalet üzerine bir toplum inşa ettiyse huzuru, barışı, kardeşliği temin ediyor. Adalet o kadar önemli ki Kutadgu Bilig'i incelediğiniz zaman, İbn-i Haldun'a baktığınız zaman devlet geleneğinde en önemli kısmın insanı merkeze alarak adaleti tesis eden bir yapının var olmasıdır. Bu yaklaşımdan ileri gelerek devletini idame ettiren her coğrafya dünyaya da örnek teşkil ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Adalet Mülkün Temelidir" sözlerinden yola çıkarak kurduğu bir Cumhuriyet var. 20 yıl önce de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla eğitim, sağlık, emniyet ve adalet konularında 'önce insan dedik. Bu iyi çalışmanın sonunda her bir başlıkta 20 yıl boyunca çok önemli projeler hayata geçirildi, çalışmalar elde edildi. Gerek ülkede gerekse de şehrimizde yapılan çalışmalara bizzat ben şahidim. Bugün imzalayacağımız protokol de, sonuca gitmemek için koruyucu önleyici tedbirler almayı gerekli kılacak ve ön ayak olacak. Bütün dünya koruyucu-önleyici tedbirlerden hareket ediyor. Çocuklarımızın mağduriyetini giderdiğimiz ve fırsat verdiğimiz zaman suça itildiği ortamdan çocuklarımızı kurtardığımız zaman büyük bir başarı yakalanıyor. Bugün dünyanın en ileri medeniyetlerinden bu kadar hızlı bir çalışma metodolojisi yok. O yüzden inandığımız bir şey var. 'Geç gelen adalet, adalet değildir' diyoruz. Her şeyin hızlı ve zamanında yapılması için koordineli çalışma hummalı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Çocuk dostu bir şehir, genç dostu bir şehir olma bizim medeniyetimizin bize talimatıdır. Her gencimizi, çocuğumuzu hayırda yarıştırıyoruz. Yakın zamanda TBB olarak bir yarışma düzenlenmiş ve 22 belediye ödüle layık görülmüştü. Bunlardan birisi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Büyükşehir olarak hazırladığımız 'Yazılım Köyü' projesiyle Gaziantep Valimiz Davut Gül'le birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almıştık. Marifet iltifata tabidir. Böyle ödüller bizleri motive ediyor."

"BU YIL OKULA BAŞLAYACAK 60 BİN ÇOCUĞUMUZUN ÇANTA VE BÜTÜN KIRTASİYE MALZEMELERİNİ BÜYÜKŞEHİR OLARAK HEDİYE EDECEĞİZ"

Başkan Fatma Şahin, konuşmasında hizmetlerin insanın doğumundan ölümüne kadar devam ettiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da attığı tohum bu şehirde ormana dönüştü. Yerel kalkınmanın mimarının bize verdiği ilhamla güçlü projeler yapıyoruz. Daha çocuk doğmadan biz 'Anneye Süt Bebeğe Can' diyoruz. Çocuk doğuyor 'Hoş Geldin Minik Hemşerim' diyoruz. Çocuk biraz büyüyor çocuk kütüphanelerine gidiyor. Okulu merkeze alan çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz pandemiden çok etkilendi. Aldığımız kararla bu yıl okula başlayacak 60 bin çocuğumuzun çantalarını, bütün kırtasiye malzemelerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz en iyilerini hediye ediyoruz. Valiliğimizin öncülüğünde 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' diyerek bütün şehir okudu. 'Spor Şehri Gaziantep' diyerek salonlar yaptık. Bütün bu çalışmalar çocuklarımızı suça karşı korumak için" diye konuştu.

MERKEZLE BİRLİKTE ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMELERİNİN ÖNÜNE DAHA İYİ GEÇİLECEK

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Özel bir hassasiyetle sorgulama ve yargılama süreçlerinin yürütüldüğü ve çocuklarımızın yararını adli süreçte yürütme gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bize göre asıl olan, suç işlendikten sonra ceza vermek değildir. O suçun hiç işlenmemesini sağlamaktır. Biz de bu anlayışla adliyemizde çocuklarımızın haklarının gözetilmesi, çocuklarımızın suça sürüklenmesinin önlenmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz. Çocuk adalet merkezinin kurulmasıyla birlikte biz, çok daha fazla yol kat edeceğimizi düşünüyoruz. Bu merkezlerle, çocuk haklarının korunması, adalete ilişkin çözümlerin sağlanması, çocukların suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi, nitelikli olmamak kaydıyla ilk kez suç işleyen çocuğun, cezalandırılmayıp yeniden kazanılması, adli sürecin yıpratıcı etkisinden çocukların uzaklaştırılması için çok önemli ve değerlidir. Amaç, çocuklarımızın suça bir kez daha bulaşmasını önlemektir. Temel aile yapısını korumaktır. Çocuklarımızı suç ve suçla mücadele konusunda bilinçlendirmektir."