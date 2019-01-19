Çocuk Adam Vs Çiğköfteci Ali Usta! ?? ( Çıldırdı! ) | Bonus : Hırşit
33 dakika önce
Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çiğköfteci Ali Usta'ya gidip 20 dürüm istedim ve bakın başıma neler geldi...
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:26 Kaynak: Youtube
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