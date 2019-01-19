Son Dakika Haberleri: Çocuk Adam Vs Çiğköfteci Ali Usta! ?? ( Çıldırdı! ) | Bonus : Hırşit

Çocuk Adam Vs Çiğköfteci Ali Usta! ?? ( Çıldırdı! ) | Bonus : Hırşit

33 dakika önce

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çiğköfteci Ali Usta'ya gidip 20 dürüm istedim ve bakın başıma neler geldi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:26 Kaynak: Youtube

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