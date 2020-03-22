Çocuk Akademisi'nde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilecek Çocuk Akademisi projesinde son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler Yaşam Merkezi BELPAŞ Spor Kompleksi içerisinde kısa bir süre sonra hayata geçmesi planlanan projede yer alacak 3 spor salonu, 3 uygulama sınıfı, 3 müzik atölyesi, 9 derslik, 3 idari ofis ve kütüphanenin iç dizaynı tamamlandı.

Çocukların bilgi ve birikimini destekleyecek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak akademide çocuklar, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan hem eğlenecek hem de serbest öğrenmeyle ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra edebilecek.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, çocukların yerli, milli ve dünyada kabul görmüş evrensel eğitim modelleriyle harmanlayarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirecekleri Çocuk Akademisi projesinde son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Uzman eğitmenlerin eğitim vereceği projenin, yaşadığı topluma yön verecek çocukların modern bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmayıp, daha iyi bir eğitim modeliyle hem şehirlerini hem de ülkelerini uluslararası arenada aktif biçimde temsil etmelerine fayda sağlayacağını vurgulayan Yüce, çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.