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Çocuk aktiviteleri sektörü de dijitalleşme trendine katıldı - Son Dakika

Çocuk aktiviteleri sektörü de dijitalleşme trendine katıldı

26.01.2022 10:45
Çocuk aktiviteleri sektörü de dijitalleşme trendine katıldı

İletişim teknolojilerinde yaşanan değişim tüm sektörlerde etkisini gösterirken, çocuk aktiviteleri de yeni dijital çağa göre şekillenmeye başladı.

İletişim teknolojilerinde yaşanan değişim tüm sektörlerde etkisini gösterirken, çocuk aktiviteleri de yeni dijital çağa göre şekillenmeye başladı. Teknoloji, çocukluk döneminin önemli unsurlarından atölye ve etkinlikleri dijital ortama taşıyarak kolaylaştırdı.

Farklı yaş grupları için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, çocuk gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Yeni arkadaşlar edinmelerinden özgüven kazanmalarına kadar çocuklara pek çok kazanım sunan etkinlik ve atölyeler, küçük yaşlarda önemli olan akran öğrenmesini de tetikliyor. Ancak anne ve babalar, yoğun şehir hayatına bir de pandemi koşulları eklenince, çocuklarını doğru hobiye yönlendirme, onlara ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun aktivite bulma konusunda zorluk çekiyor. Ebeveynlerin imdadına ise yine teknoloji ve dijital kanallar yetişiyor. Tüm bu ihtiyaçlardan doğan gelişmeler, çocuk aktivitelerini pazaryerleri aracılığıyla dijitalleştirerek ortaya yeni bir sektör çıkarıyor. Çevrimiçi, yüz yüze ve doğayla iç içe onlarca aktivitenin yer aldığı dijital pazaryeri Hipokid.com, pandemi süresince yeterince sosyalleşemeyen çocuklar için büyük bir deneyim alanı oluşturuyor.

ÇOCUK AKTİVİTELERİ PAZARI OLDUKÇA DAĞINIK

Hipokid.com, doğa kamplarından kodlamaya, felsefeden astronomiye onlarca seçeneği tek bir platformda bir araya getirerek çocuk ve gençleri ilgi alanlarına uygun aktivitelerle buluşturuyor. Çocukları için aktivite arayan ebeveynleri uzman eğitmenlerle bir araya getiren, ödeme entegrasyonlu çevrimiçi bir pazaryeri oluşturduklarını ifade eden Hipokid Kurucusu Evren Büyük Kepkep, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de 0-17 yaş grubunda 22 milyondan fazla çocuk ve genç var. Her yıl bir milyon çocuk dünyaya geliyor ve her evde benzer soruların cevapları aranıyor. Çocuk aktiviteleri pazarı oldukça dağınık bir sektör. Bir yanda aileler ilgi duydukları konularda aktivite arıyor, bir yanda hizmet sağlayan kurumlar ailelere ulaşmaya çalışıyor. Mevcut durum iki taraf için de oldukça zahmetli" dedi.

AKTİVİTELER ÇOCUKLARIN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Sosyal etkinliklere okul odaklı çalışmalar kadar önem verilmediğini söyleyen Kepkep, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak çocukların gelişiminde okul saatlerinin dışında ya da hafta sonu gerçekleştirdikleri faaliyetlerin önemi tahmin edilenin çok üstünde. UNICEF raporlarına göre çocuklar 5 yaşına kadar beyin gelişimlerinin yüzde 90'ını tamamlamış oluyor. Dolayısıyla özellikle erken çocukluk döneminde içlerindeki o yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak için onları farklı faaliyetlerle tanıştırmak büyük önem taşıyor. Biz de Hipokid.com olarak aktivite keşif sürecini dijital ve zahmetsiz bir deneyime dönüştürüyoruz. Aileler zaman yönetiminde çok zorlanıyor ve karşılarına çıkan ilk aktivite fırsatını değerlendiriyor. Bu da benzer çevrelerde benzer çocukların yetişmesine neden oluyor. Tüm çocuklar ya bale ya da basketbol kursuna gidiyor. Biz erişimi kolaylaştırıp çocuklara yetenek ve ilgi alanlarına uygun farklı aktivitelerle tanışma fırsatı sunuyoruz."

SAATLER SÜREN ARAŞTIRMA SÜRECİ BİRKAÇ DAKİKADA TAMAMLANIYOR

Annelik serüveni sırasında soru işaretleriyle dolu bir dönem geçirmesinin, yeni bir sektörün ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen Kepkep,"Çocuğumu büyütme evresinde Hipokid'in temellerini attım, 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri çevrimiçi ve yüz yüze aktivitelerle buluşturma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz dijital platformda onlarca atölye, kurs ve kamp etkinliği çocuklara sunduk" diye konuştu.

Kepkep, "Artık ebeveynlerin çocukları için bilgisayar başında saatlerce araştırma yapmasına, tüm mekanları tek tek aramasına, atölye öncesi EFT/havale ile uğraşmasına gerek yok. Hipokid.com sayesinde anne ve babalar onlarca çeşit aktiviteyi tek platformdan keşfedip çocuğunun ilgi alanına, yaşına ve tercih ettiği lokasyona göre anında kayıt oluşturabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.


Çocuk aktiviteleri sektörü de dijitalleşme trendine katıldı
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Araştırma, Çocukluk, Atölye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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