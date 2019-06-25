Çocuk aşçılar kolları sıvayıp işe koyuldu

Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde yaz kursları kapsamında düzenlenen 'Eğlenceli Mutfak' atölye çalışmalarına katılan çocuk aşçılar, kolları sıvayıp hünerlerini sergilemeye başladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde yaz kursları kapsamında düzenlenen 'Eğlenceli Mutfak' atölye çalışmalarına katılan çocuk aşçılar, kolları sıvayıp hünerlerini sergilemeye başladı.



Tepebaşı Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan çocukların ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi olan Mutfak Atölyesi, katılanların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor. Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen Eğlenceli Mutfak eğitimleri de, hafta içi sabah ve öğlen olmak üzere toplam 10 grup halinde gerçekleştiriliyor. Çocukların mutfağa yatkınlıklarının geliştirilmesinin ve yaz tatillerini eğlenceli şekilde geçirmelerinin sağlandığı eğitimlerin ilk etabına 110 öğrenci katılıyor. 8-16 yaş arası çocukların katıldığı eğitimlerde, usta eğitimciler tarafından pasta, kek ve kurabiye yapımı öğretiliyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl ilginin daha fazla olduğu kurslarda eğitim gören çocuklar, el emekleriyle yaptıkları pasta, kek ve kurabiyeleri ya evlerine götürüp aileleriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte yiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerini keşfetmesi anlamında büyük katkı sağlayan kursların ilk etabının 15 Temmuz tarihinde sona ereceğini, yeni etabın ise yeni öğrencilerle bu tarihte başlayarak 9 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti.



Öte yandan kurslara katılan Hiranur Sarı, Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde kurabiye, kek ve pasta yapımını öğrendiklerini ve çok keyifli vakit geçirdikleri söyleyerek, "Herkes buraya gelmeli" diye konuşurken, öğrencilerden Yağmur Kocaman ise, "Burada yaptıklarımı aileme de götürmek istiyorum. Ailemin de yaptıklarımın tadına bakmasını istiyorum. Mutfak işlerini çok seviyorum. Bazen evde de anneme ve ablama mutfak işlerinde yardımcı oluyorum. Burada çok eğleniyoruz, çok güzel bir yer. Bütün arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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