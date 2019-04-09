Çocuk Atletizmi Giresun'u Kucakladı

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü'nce 2014 yılından bu yana dünyada 196 ülke ile birlikte organize edilen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Giresun'da gerçekleşti.

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü'nce 2014 yılından bu yana dünyada 196 ülke ile birlikte organize edilen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Giresun'da gerçekleşti.



Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminere, Türkiye'nin birçok yerinden 83 kursiyer katıldı. İki gün süren seminerde hem teori hem de uygulama dersleri alan kursiyerler, çocuk atletizmi eğitmenliği sertifikasına sahip oldu.



Seminerin çocuk uygulaması bölümüne 19 Mayıs İlkokulu anasınıfından 3-6 yaş gurubunda çocuklar katıldı. IAAF Çocuk Atletizmi projesinin 'Eğlenceli Atletizm' oyunları ile tanışan çocukların coşkusu görülmeye değer görüntüler oluşturdu.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, dünyada Türkiye dahil 196 ülkede uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi Projesi, Giresun'da 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde yapıldı. Giresun Üniversitesi'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen seminere 83 kursiyer katıldı. Uygulama bölümünde ise Koordinatörlük bir ilki gerçekleştirdi ve 19 Mayıs İlkokulu anasınıfından 3-6 yaş grubunda 40 çocuğu eğlenceli atletizmle tanıştırdı.



Teori ve uygulama dersleri



Açılış konuşmalarının ardından Seminerin "Y" Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri IAAF Çocuk Atletizmi eğitmeni, Öğretmen Ayşe Nihal Özkol ile Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Giresun Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen uygulama bölümüne katılan 40 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları da, teori derslerini veren eğitmenimiz nezaretinde seminere katılan 83 kursiyer tarafından yaptırıldı.



Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen, "Teknoloji ve Madde Bağımlılığı" dersi Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berrin İmge Ergüder, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersi Özel Batıkent TAB Koleji'nden Psikolog Gözde Erdem, Fair-Play dersi ise Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.



Ayaz: "Çocuklar madde ve teknoloji bağımlılığından kurtarılıyor"



Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF'ın 196 ülkede uygulanan bu projesinin Türkiye'yi kucakladığını söyledi.



Ayaz yaptığı açıklamada "Bu proje dünyada çocuklara uygulanan en etkin projedir. Türkiye Atletizm Federasyonu'da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza büyük bir özveri ile yaygın bir şekilde, Türkiye'yi kucaklayacak durumda gerçekleştirmektedir. Bu proje sayesinde çocuklarımız sporla tanıştırılarak, hem geleceğin şampiyonlarını yakalayabilmek hem de çağımızın vebası dediğimiz madde ve teknoloji bağımlılıklarından korunmasına katkı sağlayabilecektir. Aynı zamanda da obezite ile mücadele edilebilecektir. Bu proje sayesinde çocuklarımız mutlu ve sağlıklı yetiştirilecektir" dedi.



Domaç: "Yetenekli sporcular keşfedile biliniyor"



Spor Yorumcusu Haldun Domaç ise "Bu projenin en önemli amaçlarından bir tanesi yetenekli sporcuları belirlemektir. Bir diğer amacı da hareketsiz alanlarda hareketsiz kalmanın sıkıntısını yaşayan neslin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamaktır. Küçük yaşlardan itibaren çocukları bu projenin içerisine dahil ederek, çocuklara eğlenceli atletizmi tanıştırıyor. Sadece bu proje ile atlet yetiştirmek değil, bu çocukların bir çoğu başka sporlarla da ilgilenecek ama amaç spora başlamaktır ve bu başlamayı burada gerçekleştiriyorlar. Sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamaya çalışan bir projedir. Bu etkinlikte diğer bir amaç ise eğiticilerin eğitilmesi gerekiyor ki bu eğiticiler de çocukları iyi eğitebilsinler" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.



Milli Güreşçi ve GÜSBF Doktor Öğretim Üyesi Beytullah Dönmez'de; Giresun Üniversitesi'nde ikinci kez bu etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin sporu hem çocuklara hem de ailelerine sevdirmeleri ve ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Eskimeyen değerler unutulmadı



Düzenlenen etkinlik sonunda ise 'Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen 'Eskimeyen Değerler' bölümüne; Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay, Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (GÜSBF) Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Salbacak, Milli Güreşçi ve GÜSBF Doktor Öğretim Üyesi Beytullah Dönmez, İHA Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin, GÜSBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevki Kolukısa, antrenör Yusuf Metin Kısa ve GÜSBF Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Han Dönmez davet edildi. Davet edilen değerlerimiz, slayt ortamında kursiyerlere tanıtıldı ve Atletizm federasyonunca yaptırılan plaketler verildi.



Davet edilen eskimeyen değerlerin ödülleri Prof. Dr. Berrin İmge Ergüder, Haldun Domaç, Ayşe Nihal Özkol, Gülten Ayaz, Kübra Işlak, Serkan Aydın, Zeynep Özyılmaz tarafından verildi. Ayrıca IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, organizasyondaki katkıları nedeniyle Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Han Dönmez'e Atletizm Federasyonu'nun bir teşekkür belgesini verdi.



Kursiyerlere proje sunumları yaptırıldı



Programın son bölümünde ise seminere katılan kursiyerlere, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü'nce hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumları yaptırıldı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler, proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.



Proje sunumu sonrasında gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına "Modül" olarak dahil edilen "IAAF Çocuk Atletizmi" projesini aranan koşulları yerine getirmeleri halinde ücreti mukabilinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldular. - GİRESUN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek

Horasanlı Pala, 50 Yıldır Uzattığı Bıyıkları 1,5 Metreyi Geçti

TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti

Öykü Arin Hastalığını Yenecek, Sağlığına Kavuşacak"