Son Dakika Haberleri: Çocuk bakıcısına uyuşturucu ticaretinden gözaltı
Son Dakika Güncel Çocuk bakıcısına uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Çocuk bakıcısına uyuşturucu ticaretinden gözaltı

38 dakika önce

SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda çocuk bakıcısı Nagihan T. (25) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çocuk bakıcısına uyuşturucu ticaretinden gözaltı, System.String[]

SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda çocuk bakıcısı Nagihan T. (25) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çocuk bakıcısı Nagihan T.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin annesiyle beraber yaşadığı Atakum ilçesi Yenimahalle'deki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde metanfetamin ele geçirildi.

Nagihan T., ifadesinde, uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:42 Kaynak: DHA
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