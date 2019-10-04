Son Dakika Haberleri: Çocuk bakım ve emzirme odası açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk bakım ve emzirme odası açıldı

54 dakika önce

Zonguldak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Terminal Müdürlüğü Hizmet Binasında Bebek Bakım ve Emzirme odası açıldı.

Çocuk bakım ve emzirme odası açıldı, System.String[]

Zonguldak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Terminal Müdürlüğü Hizmet Binasında Bebek Bakım ve Emzirme odası açıldı.


Zonguldak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Terminal Müdürlüğü Hizmet Binasına Bebek Bakım ve Emzirme Odası hizmete girdi. 100 yıl Şehirler Arası Otobüs Terminalinde açılan Bebek Bakım ve Emzirme Odası açılışına Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Terminal Müdürü Nazmi Çolban ve doktorlar katıldı.


Açılışta konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Hem annelerimiz hem yavrularımız için hayırlı olsun. Anne sütünün değerini hepimiz biliyoruz. Terminalimizde böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. İlimizde misafir olan ziyaretçilerimiz için çocuk bakımı ve emzirme odası eksikliği doktor arkadaşlarımız ve il sağlık müdürlüğünden arkadaşlarımız bizlere illetti. Bunun üzerine bizde müdürümüz ile birlikte hemen düğmeye bastık. Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. - ZONGULDAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ameliyata girecek çocuklar, lunaparka girer gibi akülü arabalarla götürülüyor
Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Sırrı Süreyya Önder'in avukatı: Tahliye kararı yazıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk bakım ve emzirme odası açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]