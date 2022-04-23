Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın - Son Dakika
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Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın

23.04.2022 16:37
Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın

Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda iki gün sürecek olan festivalin açılışı yapılırken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da başkanlık koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi Hüma Ertav'a bıraktı. Hüma Ertav ilk talimatı ise çocuklara çikolata dağıtılması ve sokak hayvanlarına yuva yapılması oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde iki gün sürecek 23 Nisan Festivali başlatıldı. Havanında güneşli olması sebebiyle festivale Tuzlalı vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklar, Şelale Park'a kurulan oyun sokağı, müzikal, maskot şovları, AÇEM ve Bilgi Evleri Gösterileri, jonglör, tahta bacak, illüzyon gösterileri, masal saati, animasyon şovları, balon şovları ve şişme oyun alanlarında unutulmaz bir Çocuk Bayramı yaşadılar.

ÇOCUK BAŞKANIN İLK TALİMATI ÇOCUKLARA ÇİKOLATA DAĞITILMASI OLDU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi 8 yaşındaki Hüma Ertav'a devretti. Başkan Yazıcı'nın 'İlk talimatın nedir' sorusuna Hüma Ertav,' Çocuklar için çikolata dağıtabiliriz' oldu. İkinci olarak ise 'Kedi ve köpeklere yuva yapabiliriz' talimatını verdi. Başkan Yazıcı'da Hüma Ertav'a," Kedi ve köpeklere yuva yapıyoruz ama daha çok yapalım' dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN 23 NİSAN'INI KUTLUYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "23 Nisan vesilesi ile çocuklarımız bugün buradalar. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan vesile ile biz de bugün koltuğumuzu kendilerine bıraktık. Kendilerinin talimatlarını aldık. Bütün Türkiye'deki ve dünyadaki çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın için tüm imkanlarımızı seferber etmeye her zaman hazırız. Sayın Başkanın da ilk talimatı çikolata dağıtımı oldu. İkinci olarak da sokak hayvanları ile ilgileneceğiz. Sokak hayvanlarımızla çocuklarımızın bu denli ilgilenmesi onlara kulübeler yapmamızı istemeleri bizi çok onurlandırdı. Çevreye saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya arzusu bizi çok sevindiriyor" dedi


Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın
Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın
Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın
Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın
Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tuzla, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk başkandan sokak hayvanları talimatı: Yuva yapılsın - Son Dakika
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