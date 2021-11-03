Çocuk Bilim Parkında, 'Su ve Su Altı Canlıları Bilim Etkinliği' - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkında düzenlenecek etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri tarafından slayt sunumuyla çocuklara su ve su altı canlıları tanıtılacak.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkında 06 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da düzenlenecek etkinlikte MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde görev yapmakta olan araştırma görevlileri Dr. Aykut Yozukmaz, Dr. Sercan Yapıcı, Dr. Hasan Cerim, Dr. Murat Can Sunar ve Araştırma Görevlisi İsmail Berat Çantaş tarafından hazırlanan bilgilendirici slayt sunumun gösterimi yapılacak. Çocukların deniz ve gölleri, su ve su altı potansiyellerini öğrenerek, su altı canlılarının da tanınmasının amaçlandığı etkinlik ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimsel algısını geliştirmek, bilimin ve güncel teknolojinin ışığında öğrenmelerini sağlamak için açtığımız Çocuk Bilim Parkımızda Üniversitemiz ile birlikte Su ve Su Altı Canlıları Bilim etkinliğini düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımızın bu bilimsel ve teknolojik oyuncakların yer aldığı bilim parkımızı ziyaret ederek, bilimsel içerikli gösterimler eşliğinde bilimi rehber edinmeleri. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, bilimden uzak, güncel Dünyanın gerisinde kalarak yetiştiremeyiz. Çünkü gelecek bilimde ve teknolojide" dedi.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı 06 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de düzenlenecek Su ve Su Altı Canlıları Bilim etkinliği kapsamında 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.