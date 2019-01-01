Son Dakika Haberleri: Çocuk Boğulurken Hırsızlık Yaptı

Çocuk Boğulurken Hırsızlık Yaptı

1 saat önce

Esenyurt'ta nefes borusuna mandalina posası kaçan bebeğe ilk müdahale eczanede yapıldı.

Çocuk Boğulurken Hırsızlık Yaptı, System.String[]
Esenyurt'ta nefes borusuna mandalina posası kaçan bebeğe ilk müdahale eczanede yapıldı. Eczanedeki herkes nefes alamayan bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Panik içinde bebeği hastaneye götürmek için yola çıkan aile, bebeğin dudaklarının morardığını görünce yakındaki bir eczaneye girdi.

Eczanede nefes almayan bebeği kurtarma savaşı

Bebeği kurtarmak için eczanedekiler adete seferber oldu. Eczacı Bülent Köse nefes alamayan bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada bebeğin ailesi ve eczanede olan müşteriler panik ve korku içinde bebeğin nefes alacağı anı bekledi. Köse'nin müdahalesinin ardından bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eczanedeki bebeği kurtarma savaşı sırasında hırsız vitamin çaldı

Eczanede bebek için verilen kurtarma savaşı güvenlik kameralarına da yansıdı. Bebeğe kaç dakika müdahale ettiklerini görmek isteyen Bülent Köse kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Bebeğin nefes alması için eczanede mücadele edildiği sırada bir şahıs tezgahtaki 50 liralık vitamini çaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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